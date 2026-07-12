Bentley розкрила назву свого першого електромобіля Сьогодні 05:08 — Технології&Авто

Torcal буде пропонуватися лише як електромобіль і ніколи не адаптуватиметься під інші силові установки, Фото: Bentley

Bentley офіційно підтвердила назву свого першого повністю електричного автомобіля. Новинка отримає ім’я Torcal, а її світова прем’єра відбудеться 23 вересня в Лондоні.

Про це пише «Кореспондент».

Раніше виробник називав майбутню модель лише Urban SUV, натякаючи на компактніші розміри порівняно з Bentayga. Водночас Torcal залишиться великим преміальним кросовером, як і всі сучасні моделі Bentley.

Назва Torcal відсилає до природного парку El Torcal de Antequera в іспанській Андалусії. Таким чином компанія продовжує традицію використовувати географічні назви для своїх моделей, як це вже було з Bentayga, Bacalar і Batur.

Фото-тизер нового Torcal, Фото: Bentley

Опублікований тизер майже не розкриває дизайн автомобіля, однак очікується, що серійний Torcal успадкує окремі стилістичні рішення концепту EXP 15, представленого торік. Водночас, на відміну від концепта з асиметричними дверима, серійна модель отримає класичний п’ятидверний кузов.

Під капотом новинки не буде жодного двигуна внутрішнього згоряння. Bentley підтвердила, що модель із самого початку створюється виключно як електромобіль і не адаптуватиметься під бензинові чи гібридні силові установки.

Очікується, що Torcal використовуватиме платформу Premium Platform Electric (PPE) концерну Volkswagen, яку також отримає електричний Porsche Cayenne. Водночас Bentley обіцяє вищий рівень розкоші, оздоблення та комфорту, що відповідатиме статусу бренду.

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