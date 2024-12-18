Електросамокати: зручність чи небезпека? Новий подкаст на Finance.ua Страхування — Finance.ua

Електросамокати: зручність чи небезпека? Новий подкаст на Finance.ua Страхування Сьогодні 12:50 — Страхування

Електросамокати: зручність чи небезпека? Новий подкаст на Finance.ua Страхування

Електросамокати — для одних це свобода і швидкість, для інших — постійна небезпека на тротуарах. Цього разу ведуча Таня Бєлова разом з експертами обговорює, як самокати змінили наші міста і які правила безпеки важливі для користувачів.

У новому випуску «Страхування по-людськи» від Finance.ua Страхування ви дізнаєтесь:

✅ Основні ризики для водіїв самокатів і пішоходів. Яких правил безпеки варто дотримуватись перед поїздкою, щоб уникнути травм?

✅ Що робити при ДТП з самокатом? Обговорюємо, як працює страхування у випадках аварій і чи можуть користувачі застрахувати себе від непередбачуваних ситуацій на дорозі.

✅ Як самокати взаємодіють з автомобілями на дорогах? Що робити, якщо сталася аварія між самокатом і автомобілем, і чи допомагає у цьому випадку автоцивілка

Наші гості, представник компанії з прокату самокатів Вікторія Ткаченко та Дар’я Горбач, керівник по роботі з клієнтами страхового бізнесу Finance.ua та Minfin.com.ua, розкриють усі важливі аспекти страхування самокатів, поділяться актуальною статистикою інцидентів та порадами, як забезпечити власну безпеку.

Не пропустіть корисну інформацію, яка допоможе зробити користування самокатами безпечнішим для всіх!

Дивіться новий випуск «Страхування по-людськи» на YouTube на YouTube за посиланням і дізнавайтеся, як убезпечити себе та інших на дорогах міста.

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