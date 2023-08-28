Париж першим у Європі заборонить орендовані електросамокати — Finance.ua

Париж першим у Європі заборонить орендовані електросамокати Сьогодні 18:00 — Світ

Париж першим у Європі заборонить орендовані електросамокати

У Парижі з 1 вересня заборонять користуватися орендованими електричними самокатами.

Про це повідомляє EuroWeekly News.

Як зазначається, таким чином Париж стане першою європейською столицею, яка повністю заборонить оренду цього двоколісного виду транспорту.

На початку квітня у Парижі пройшло голосування щодо заборони орендованих електросамокатів на вулицях міста, яку підтримали майже 90% його учасників.

Читайте також Самокати та моноколеса визнані транспортними засобами: які штрафи

Мер Парижа Анн Ідальго особисто виступала за заборону, наголошуючи, що це зменшить «неприємності» на вулицях.

Причиною проведення такого голосування стали проблеми, які створювали розкидані по всьому місту електросамокати та занепокоєння про безпеку їхніх користувачів.

Варто зазначити, що заборона стосуватиметься лише сервісів оренди електросамокатів, а не приватних транспортних засобів, яких по всій Франції торік було продано 700 тисяч.

Нагадаємо, торік у французькій столиці було зареєстровано 459 аварій з електросамокатами та подібними транспортними засобами, загинули три людини.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.