Самокати та моноколеса визнані транспортними засобами: які штрафи — Finance.ua
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Самокати та моноколеса визнані транспортними засобами: які штрафи

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Самокати та моноколеса визнані транспортними засобами: які штрафи
Самокати та моноколеса визнані транспортними засобами: які штрафи
Самокати та моноколеса в Україні офіційно визнані транспортними засобами. Отже, водії цих транспортних засобів стали учасниками дорожнього руху, на яких поширюються всі правила та штрафи.

Що змінилося

Згідно із Законом України, транспортним засобом тепер є електричні моделі з двома або більше колесами, оснащені виключно електричними тяговими двигунами (одним або декількома) та системою акумулювання електричної енергії (акумуляторною батареєю), яка має технічні можливості заряджатися від зовнішнього джерела електричної енергії.
А також легкий персональний електричний транспортний засіб: має від одного колеса, електродвигун потужністю до 1000 Вт та розвиває максимальну швидкість до 25 км/год та низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб: від двох коліс і може їхати зі швидкістю 10−50 км/год.
У ці категорії потрапляють:
  • Електросамокати
  • Моноколеса
  • Велосипеди на акумуляторах
При цьому транспортні засоби, які можуть розвинути швидкість понад 50 км/год, потрапляють у категорію мотоциклів.

Що це означає для українців

По-перше, змінюється статус користувача таких транспортних засобів — тепер вони стануть водіями транспортних засобів і перестануть бути просто пішоходами.
По-друге, до водіїв самокатів та моноколіс будуть застосовуватися ті ж статті Законів та правила, як і у випадку з водіями автомобілів.
Наприклад, за управління самокатом у стані алкогольного сп’яніння до правопорушника застосовуватиметься штраф у розмірі 17 000 гривень та вилучення посвідчення водія (ст. 130 КУпАП).
Крадіжка моноколеса чи самокату кваліфікуватиметься як незаконне заволодіння транспортним засобом — за статтею 289 ККУ.
Санкції цієї статті - обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на такий самий строк. Якщо крадіжка буде групою осіб — то терміном від 5 до 8 років.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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