Самокати та моноколеса визнані транспортними засобами: які штрафи — Finance.ua

Самокати та моноколеса визнані транспортними засобами: які штрафи Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

Самокати та моноколеса визнані транспортними засобами: які штрафи

Самокати та моноколеса в Україні офіційно визнані транспортними засобами. Отже, водії цих транспортних засобів стали учасниками дорожнього руху, на яких поширюються всі правила та штрафи.

Що змінилося

Згідно із Законом України , транспортним засобом тепер є електричні моделі з двома або більше колесами, оснащені виключно електричними тяговими двигунами (одним або декількома) та системою акумулювання електричної енергії (акумуляторною батареєю), яка має технічні можливості заряджатися від зовнішнього джерела електричної енергії.

А також легкий персональний електричний транспортний засіб: має від одного колеса, електродвигун потужністю до 1000 Вт та розвиває максимальну швидкість до 25 км/год та низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб: від двох коліс і може їхати зі швидкістю 10−50 км/год.

У ці категорії потрапляють:

Електросамокати

Моноколеса

Велосипеди на акумуляторах

При цьому транспортні засоби, які можуть розвинути швидкість понад 50 км/год, потрапляють у категорію мотоциклів.

Що це означає для українців

По-перше, змінюється статус користувача таких транспортних засобів — тепер вони стануть водіями транспортних засобів і перестануть бути просто пішоходами.

По-друге, до водіїв самокатів та моноколіс будуть застосовуватися ті ж статті Законів та правила, як і у випадку з водіями автомобілів.

Наприклад, за управління самокатом у стані алкогольного сп’яніння до правопорушника застосовуватиметься штраф у розмірі 17 000 гривень та вилучення посвідчення водія (ст. 130 КУпАП).

Крадіжка моноколеса чи самокату кваліфікуватиметься як незаконне заволодіння транспортним засобом — за статтею 289 ККУ.

Санкції цієї статті - обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на такий самий строк. Якщо крадіжка буде групою осіб — то терміном від 5 до 8 років.

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