Blue Origin планує відновити польоти New Glenn до кінця року 03.06.2026, 02:27 — Технології&Авто

Blue Origin має намір повернути New Glenn до польотів ще до кінця цього року

Компанія Blue Origin заявила, що важка ракета New Glenn може знову полетіти до кінця 2026 року, попри вибух стартового майданчика 28 травня. Водночас керівник NASA Джаред Айзекман вважає, що повне відновлення комплексу може затягнутися до 2028 року.

Про це пише Engadget.

У Blue Origin розраховують швидко відновити запуски

Генеральний директор Blue Origin Дейв Лімп повідомив у соцмережі X, що компанія має намір повернути New Glenn до польотів ще до кінця цього року.

Так він відреагував на заяву адміністратора NASA Джареда Айзекмана, який в інтерв’ю CNBC сказав, що ремонт стартового майданчика після аварії може зайняти багато часу, а завершення робіт до 2028 року є цілком можливим сценарієм.

Вибух стався 28 травня на космодромі в мисі Канаверал під час вогневих випробувань ракети. Тестування проводили в межах підготовки New Glenn до четвертої місії. Наступного дня Айзекман особисто відвідав стартовий комплекс Launch Complex 36, щоб оцінити пошкодження та поспілкуватися з командою.

Читайте також Blue Origin призупиняє космічні туристичні польоти

На момент аварії Blue Origin лише відновила випробування ракети після тимчасової заборони на польоти з боку Федерального управління цивільної авіації США. Після третьої місії New Glenn не змогла вивести корисне навантаження на орбіту.

Розслідування показало, що причиною інциденту став витік кріогенного палива, після чого компанії дозволили повернутися до запусків.

Причина вибуху 28 травня поки що не встановлена. Після повернення доступу до стартового майданчика компанія розпочала власне розслідування. За словами Лімпа, паливні баки ракети не зазнали серйозних пошкоджень, а пошкоджену сервісну вежу можна відремонтувати на місці без повного демонтажу та заміни.

Від запусків New Glenn залежать проєкти NASA та Amazon

Для Blue Origin швидке відновлення Launch Complex 36 має велике значення. Компанія є одним із ключових підрядників NASA у програмах Artemis і Moon Base, а ракета New Glenn відіграє важливу роль у реалізації цих проєктів. Саме Blue Origin NASA обрала для місії Moon Base I, запуск якої запланований на осінь.

Крім того, від запусків New Glenn залежить і компанія Amazon, яка належить Джеффу Безосу. Вона планує використовувати ракету для виведення на орбіту супутників Leo для майбутньої широкосмугової мережі зв’язку. Четверта місія New Glenn мала доставити на орбіту 48 таких супутників.

Blue Origin також будує ще один стартовий майданчик на базі Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії. Однак об’єкт перебуває на ранньому етапі підготовки. Компанія лише нещодавно уклала угоду про оренду комплексу SLC-14, а його підготовка до запусків, за оцінками, триватиме близько двох років. Тому цей майданчик також навряд чи буде готовий раніше 2028 року.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.