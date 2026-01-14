HoReCa, будівництво і торгівля: де найчастіше платять зарплати «в конвертах» Сьогодні 11:41 — Особисті фінанси

HoReCa, будівництво і торгівля: де найчастіше платять зарплати «в конвертах»

Найвищий рівень тіньової зайнятості зафіксували в готельно-ресторанному бізнесі, а також у будівництві та торгівлі.

Про це повідомляє Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області.

Практика роботи Державної служби України з питань праці у 2025 році засвідчила, що найвищі ризики використання незадекларованої праці фіксуються у сфері готельного та ресторанного бізнесу (HoReCa).

Підвищені ризики також характерні для:

будівництва;

сфери обслуговування;

торгівлі.

Дані дослідження за 2025 рік

Висновки інспекторів праці підтверджені результатами кількісного крос-секційного дослідження, проведеного у 2025 році з метою оцінки масштабів і структури незадекларованої зайнятості в Україні.

Згідно з результатами дослідження:

у секторі HoReCa рівень неформальної зайнятості становив 40%;

у будівництві — 38%;

у торгівлі — 32%.

За результатами заходів державного контролю, проведених інспекторами праці у 2025 році, найпоширенішою формою незадекларованої праці залишалася робота без укладення трудового договору.

Водночас у значній кількості випадків фіксувалися й інші форми прихованих трудових відносин, зокрема підміна трудових договорів цивільно-правовими або господарськими.

Під час здійснення заходів контролю з питань оформлення трудових відносин:

у 67% випадків виявлялася відсутність трудового договору;

у 33% випадків — підміна трудових відносин цивільно-правовими.



Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в нинішніх умовах війни та нестабільної економіки неофіційні виплати легко перетворюються на втрату соцзахисту, проблеми з пенсією та повну беззахисність перед роботодавцем.

На перший погляд, зарплата «в конверті», які працівники отримують на руки, здається привабливою. Але ризиків значно більше:

відсутність соцзахисту — у разі хвороби, безробіття чи травми на роботі людина не отримає повноцінних виплат;

— у разі хвороби, безробіття чи травми на роботі людина не отримає повноцінних виплат; мінімальна пенсія — без сплачених внесків і страхового стажу розраховувати на достойні виплати в старості не доведеться;

— без сплачених внесків і страхового стажу розраховувати на достойні виплати в старості не доведеться; проблеми з кредитами — банки не враховують неофіційні доходи, тож іпотека чи кредит стають недоступними;

— банки не враховують неофіційні доходи, тож іпотека чи кредит стають недоступними; повна незахищеність — такого працівника можуть звільнити без попередження, компенсацій і будь-яких гарантій.

