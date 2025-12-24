0 800 307 555
Реструктуризація держборгу: Україна завершила обмін облігацій на $2,6 мільярда

Казна та Політика
Сьогодні, 24 грудня, Україна оголосила про успішне завершення та здійснення розрахунків за операцією з реструктуризації державних деривативів, прив’язаних до ВВП («ВВП-варантів»), яку підтримали 99,06% інвесторів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Проведена операція підвищує бюджетну передбачуваність, зміцнює боргову стійкість та сприяє збереженню ресурсів державного бюджету України в умовах триваючої російської військової агресії.
Згідно з умовами реструктуризації, ВВП-варанти на суму 2,635 млрд дол. США були обміняні на нові облігації серії C з погашенням у 2032 році на загальну суму 3,497 млрд дол. США, а також на облігації серії B з погашенням у 2030 та 2034 роках на суму 16,904 млн дол. США кожної серії. Усі ВВП-варанти були анульовані.
Ця реструктуризація усуває значний ризик для державних фінансів України. За оцінками Міністерства фінансів, без цієї реструктуризації виплати за ВВП-варантами у 2025−2041 роках могли б сягнути від 6 до 20 млрд дол. США залежно від темпів економічного зростання.
Досягнута угода сприяє виконанню боргових цілей України у межах програми МВФ, і відповідає очікуванням Групи офіційних кредиторів України.
