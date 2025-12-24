АЕС вимушено знизили потужність через масовану атаку рф Сьогодні 11:12 — Енергетика

Внаслідок масованої атаки на енергетику, яка вже стала дев’ятою з початку року, атомні електростанції вимушено знизили потужність, повідомив в.о. глави Міненерго Артем Некрасов.

«Збільшення потужності АЕС до номінальних значень відбуватиметься поступово, як тільки енергетики відновлять пошкоджені ворогом мережі», — сказав він під час брифінгу в Міненерго у вівторок, який транслювався онлайн.

За його словами, удари по інфраструктурі, що забезпечує живлення власних потреб та видачу потужності АЕС, є грубим порушення міжнародних вимог щодо ядерної безпеки й не має залишатися поза увагою світової спільноти.

