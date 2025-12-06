рф вже спричинила екологічні руйнування в Україні на понад 6 трлн гривень Сьогодні 09:12

рф вже спричинила екологічні руйнування в Україні на понад 6 трлн гривень

російська агресія на території України спричинила безпрецедентні руйнування природного середовища, знищення екосистем і масштабне забруднення повітря, ґрунтів та водних ресурсів.

За даними Державної екологічної інспекції України, з початку повномасштабного вторгнення сума завданих довкіллю збитків становить 6,01 трлн грн. Це — найбільші екологічні втрати, зафіксовані в Європі за сучасної історії.

За підрахунками Держекоінспекції, у загальну суму збитків входять:

1,29 трлн грн — шкода ґрунтам;

967 млрд грн — шкода атмосферному повітрю;

117,8 млрд грн — забруднення та засмічення водних ресурсів;

3,63 трлн грн — руйнування територій природно-заповідного фонду.

Пожежі, вибухи та токсичні викиди

Одними з найбільш руйнівних випадків є пожежі на нафтобазах. Наприклад, після удару по нафтобазі в селі Крячки Київської області токсичні викиди в атмосферу сягнули понад 41 тисячі тонн, а забруднення ґрунтів перевищило допустимі норми у 17 разів.

Подібні випадки сталися у Чернігові, Сумській області, Рубіжному та Сєвєродонецьку, де російські ракети влучали у резервуари з аміаком та азотною кислотою, спричиняючи небезпечні хімічні викиди.

Руйнування водних екосистем

Руйнування гідроспоруд також має тривалі наслідки. Підрив дамби Каховської ГЕС у 2023 році спричинив масштабний еколого-гідрологічний колапс на півдні України та в Чорноморському регіоні. Знищено природні комплекси, змінено гідрологію, постраждали заповідні території. Аналогічні наслідки мало знищення греблі Оскільського водосховища, де було втрачено 76% об’єму води та знищено водну екосистему.

Під ударом природоохоронні території

Загалом від війни постраждали 20% природоохоронних територій України, включаючи 2,9 млн гектарів Смарагдової мережі. Значної шкоди зазнали території «Кінбурнська коса», «Олешківські піски», «Каховське водосховище», «Нижній Дніпро», десятки Рамсарських угідь та інші цінні екосистеми. Під окупацією досі залишаються кілька національних парків та заповідників, серед них «Асканія-Нова» і Чорноморський біосферний заповідник.

Забруднення ґрунтів

Також суттєво постраждали українські ґрунти. Через вибухи, пожежі та хімічні речовини змінюється їх структура, зменшується родючість, накопичуються важкі метали та токсичні сполуки. У ґрунтах фіксується підвищений вміст міді, свинцю, нікелю, продуктів горіння, сполук сірки та азоту. Це впливає на якість сільськогосподарської продукції, здоров’я людей та відновлення екосистем.

Зафіксований транскордонний вплив — унаслідок російських ударів в атмосферу потрапило близько 3 млн тонн шкідливих речовин, які поширилися територією сусідніх європейських країн.

Масштабні пожежі — на нафтопродуктах, критичній інфраструктурі та лісах — спричинили додаткові мільйони тонн токсичних викидів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.