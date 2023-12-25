У цьому році за рахунок міжнародних партнерів на соцвиплати було спрямовано 407,9 млрд грн — Мінфін Сьогодні 17:46 — Казна та Політика

У цьому році за рахунок міжнародних партнерів на соцвиплати було спрямовано 407,9 млрд грн — Мінфін

У січні - листопаді 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 407,9 млрд грн, зокрема у листопаді - 36,7 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Важливо відзначити, що в цьому році за рахунок міжнародних партнерів 100% профінансовано пенсії, житлові субсидії, надано допомогу дітям і малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам», — заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Куди були спрямовано кошти:

249,2 млрд грн (із них у листопаді - 22,7 млрд грн) — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;

93,8 млрд грн (із них у листопаді - 8,2 млрд грн) — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

39,8 млрд грн (із них у листопаді - 3,3 млрд грн) — на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам;

22,2 млрд грн (із них у листопаді - 2,0 млрд грн) — на соціальний захист дітей та сім'ї;

2,7 млрд грн (із них у листопаді - 0,5 млрд грн) — на соціальний захист осіб з інвалідністю;

0,2 млрд грн (із них у листопаді - 0,02 млрд грн) — на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги.

Інфографіка: Мінфін

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв , що Україні буде важко нараховувати соцвиплати без західної підтримки — за його словами, може виникнути «криза, яка буде впливати на хід війни».

Довідка Finance.ua:

Світовий банк виділив Україні додаткові 1,34 мільярда доларів. Ці кошти будуть направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші пріоритетні видатки держбюджету;

14 грудня Україна отримала третій транш фінансування на суму близько $900 млн (663,9 млн СПЗ) від МВФ в рамках програми Механізму розширеного фінансування. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету.



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