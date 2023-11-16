Україні буде важко нараховувати соцвиплати без західної підтримки — Зеленський — Finance.ua
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Україні буде важко нараховувати соцвиплати без західної підтримки — Зеленський

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Україні буде важко нараховувати соцвиплати без західної підтримки — Зеленський
Україні буде важко нараховувати соцвиплати без західної підтримки — Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні буде важко нараховувати соцвиплати без західної підтримки — за його словами, може виникнути «криза, яка буде впливати на хід війни».
Про це він сказав під час спілкування з представниками африканських ЗМІ.
«Важливе питання — фінансова підтримка щодо соціальних виплат. Я вам скажу відверто — без підтримки буде дуже складно. Бо всі гроші, які Україна заробляє, все ми віддаємо нашим військовим.
Якщо не допомогти нам із соціальною підтримкою, без цього буде дуже складно. Треба буде або зменшувати підтримку військовим, виплати їм, або не давати соціальну допомогу", — заявив Зеленський.
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«Тобто, це у будь-якому випадку буде криза. Чи буде вона впливати на хід війни? Так. Чи вона зупинить нашу боротьбу? Ні», — додав він.
Нагадаємо, за прогнозом Dragon Capital, іноземні партнери України продовжуватимуть фінансово підтримувати країну і під егідою МВФ консолідують $40 млрд прямої бюджетної підтримки наступного року. Цього має бути достатньою для фінансування дефіциту бюджету, за умови, що уряд активізує внутрішні запозичення та сприятиме подальшому зростанню резервів НБУ до $45 млрд у 2024 році. Це дозволить Нацбанку продовжувати поступово пом’якшувати валютні обмеження.
За матеріалами:
Економічна Правда
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