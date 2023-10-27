Допомога партнерів, курс гривні, інфляція — оновлений прогноз від Dragon Capital на кінець цього року — Finance.ua
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Допомога партнерів, курс гривні, інфляція — оновлений прогноз від Dragon Capital на кінець цього року

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Допомога партнерів, курс гривні, інфляція — оновлений прогноз від Dragon Capital на кінець цього року
Допомога партнерів, курс гривні, інфляція — оновлений прогноз від Dragon Capital на кінець цього року
Інвестиційна компанія Dragon Capital очікує курс гривні 39 грн/дол. до кінця наступного року.
Про це повідомляє пресслужба компанії.

Допомога партнерів

«Ми очікуємо, що іноземні партнери України продовжуватимуть фінансово підтримувати країну і під егідою МВФ консолідують $40 млрд прямої бюджетної підтримки наступного року», — зазначають у компанії.
Цього має бути достатньою для фінансування дефіциту бюджету, за умови, що уряд активізує внутрішні запозичення, та сприятиме подальшому зростанню резервів НБУ до $45 млрд у 2024 році. Це дозволить Нацбанку продовжувати поступово пом’якшувати валютні обмеження.

Курс гривні

«Ми покращуємо наш прогноз курсу гривні до долара США, очікуючи, що він становитиме 37 грн/дол. до кінця поточного року (порівняно з попереднім прогнозом 37,5 грн/дол.) та 39 грн/дол. до кінця 2024 року (порівняно з 41 грн/дол.), оскільки за умов триваючої війни валютно-курсова стабільність залишиться ключовою ціллю для Нацбанку, незважаючи на нещодавній перехід до керовано-гнучкого курсу», — прогнозуть у Dragon Capital.

Інфляція

«Ми знижуємо наш прогноз інфляції на кінець 2023 року на 3,0 в.п. до 6,0% р/р, з огляду на більш суттєве ніж очікувалось зниження фундаментального тиску в останні місяці та збільшення прогнозного врожаю для окремих культур (наприклад, овочів, гречки). Ми прогнозуємо, що у 2024 році показник інфляції прискориться до 8,0%, зокрема через збільшення внутрішніх цін на сільськогосподарські товари в результаті частково відновлення портів Чорного моря», — додають експерти компанії.
Як і раніше, основні ризики для прогнозу пов’язані, насамперед, із перебігом війни, включаючи ситуацію на полі бою та пошкодження критичної інфраструктури (електроенергія, газ, порти).
Також обсяги і темпи надходження іноземного фінансування залишаються ключовими факторами ризику для економіки України. Значне зниження фінансової допомоги у 2024 році чи тривала затримка з надходженням фінансування може підважити макроекономічну стабільність, хоча накопичений запас міцності, зокрема у вигляді рекордно високих резерві НБУ, дозволить певний час втримувати ситуацію під контролем.
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За матеріалами:
Finance.ua
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