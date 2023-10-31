Україна у жовтні отримала від партнерів $2,8 мільярда. Хто найбільші донори — Finance.ua

Україна у жовтні отримала від партнерів $2,8 мільярда. Хто найбільші донори Сьогодні 15:47 — Казна та Політика

Україна у жовтні отримала від партнерів $2,8 мільярда. Хто найбільші донори

У жовтні 2023 року до державного бюджету України надійшло близько $2,8 млрд зовнішнього фінансування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали понад 40% із загального обсягу фінансової допомоги.

Серед донорів у жовтні 2023 року:

ЄС — $1,6 млрд (пільгове фінансування);

США — $1,15 млрд (грант).

Кошти від ЄС — дев’ятий транш у рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік. Загальний обсяг фінансування за програмою МФД сягає 18 млрд євро, із яких Україна отримала вже 15 млрд євро.

Грант від США — частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні». У 2023 році Україна отримала вже $10,9 млрд грантового фінансування від Сполучених Штатів.

Куди спрямовують отримані кошти

Міжнародне фінансування спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення соціального захисту населення, гуманітарні потреби, оплату праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я.

Скільки Україна отримала з початку року

Загалом за 10 місяців 2023 року Міністерство фінансів України залучило близько 35,4 млрд доларів США зовнішнього фінансування на нагальні потреби держбюджету.

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