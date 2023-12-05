Міністерка соцполітики пропонує надавати послуги замість соцвиплат — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Міністерка соцполітики пропонує надавати послуги замість соцвиплат

Казна та Політика
190
Міністерка соцполітики пропонує надавати послуги замість соцвиплат
Міністерка соцполітики пропонує надавати послуги замість соцвиплат
Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю «Espreso» заявила, що краще створювати послуги для українців, а не платити їм на руки малі гроші.
«Це дозволяє батькам відпочити, соціалізуватися, працевлаштуватися, підтягнути свій економічний рівень. В довгостроковій перспективі це працює краще», — підкреслила міністерка.
Читайте також
Жолнович нагадала, що в нашій країні існують два види соціальних виплат: постійна та тимчасова. Вона зазначила, виплати надають, якщо ситуація постійна, наприклад, коли людина втрачає здоров’я і потребує догляду чи підтримки, або тимчасова, коли у житті щось надзвичайне.
«Зараз існує разова допомога та виплати впродовж трьох років. Але чи потрібно розтягувати ці дрібні виплати на три роки невеликими сумами? Чи не краще надати жінці муніципальну няню або розвинути мережу садочків, щоб мати скоріше могла повернутися на ринок праці?» — цікавиться глава Міністерства соцполітики.
Читайте також
Жолнович додала, що міністерство працює над єдиним Соціальним кодексом, щоб зібрати всі виплати з різних законів в один документ. Вона повідомила, що деякі з пільг не працюють і непотрібні, наприклад, позачергове право на встановлення стаціонарного телефону.

Довідка Finance.ua:

  • соціальні виплати в Україні прив’язані до прожиткового мінімуму, який відповідно до закладеного нового бюджету, буде зростати. У 2024 році прожитковий мінімум повинен скласти 2920 грн, а разом із ним повинні вирости соціальні виплати;
  • раніше Оксана Жолнович заявила, що українці зловживають соціальною допомогою та не бажають брати відповідальність за своє життя. На думку посадовиці, українці мають розвиватися, а не сподіватися на соціальні виплати.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.