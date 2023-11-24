В Україні запровадять кейс-менеджмент у сфері соцпослуг — Finance.ua

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В Україні запровадять кейс-менеджмент у сфері соцпослуг

Казна та Політика
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В Україні запровадять кейс-менеджмент у сфері соцпослуг
В Україні запровадять кейс-менеджмент у сфері соцпослуг
В Україні триває розробка нової підсистеми Єдиної інформаційної системи соціальної сфери — електронного кейс-менеджменту, або ведення випадку.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Що це означає

Кейс-менеджмент передбачає скоординований підхід до надання соціальної допомоги та підтримки людині або сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах — від визначення їхніх потреб до розробки плану дій та координації всіх фахівців, які мають бути залучені до вирішення тієї чи іншої проблеми.
Іншими словами, особа звертається по допомогу, а кейс-менеджер розробляє план дій, щоб вирішити конкретний запит і, за необхідності, підключає спеціалістів з інших сфер, наприклад медичних фахівців.
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«Буде створено електронні кабінети отримувачів соціальних послуг, надавачів соціальних послуг та кейс-менеджерів. Кожна особа чи сім'я матиме картку з соціальною історією. Усі зусилля спрямовуються на те, щоб запобігти складним життєвим обставинам або допомогти вийти з них», — пояснили в Мінсоцполітики.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів дав зелене світло на автоматизацію абсолютно всіх процесів у соціальній сфері, ухваливши зміни до роботи Єдиної інформаційної системи соцсфери (ЄІССС).
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За матеріалами:
Finance.ua
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