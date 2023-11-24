В Україні запровадять кейс-менеджмент у сфері соцпослуг — Finance.ua

В Україні запровадять кейс-менеджмент у сфері соцпослуг Вчора 08:35 — Казна та Політика

В Україні запровадять кейс-менеджмент у сфері соцпослуг

В Україні триває розробка нової підсистеми Єдиної інформаційної системи соціальної сфери — електронного кейс-менеджменту, або ведення випадку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Що це означає

Кейс-менеджмент передбачає скоординований підхід до надання соціальної допомоги та підтримки людині або сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах — від визначення їхніх потреб до розробки плану дій та координації всіх фахівців, які мають бути залучені до вирішення тієї чи іншої проблеми.

Іншими словами, особа звертається по допомогу, а кейс-менеджер розробляє план дій, щоб вирішити конкретний запит і, за необхідності, підключає спеціалістів з інших сфер, наприклад медичних фахівців.

Читайте також В Україні змінились правила виплати допомоги переселенцям

«Буде створено електронні кабінети отримувачів соціальних послуг, надавачів соціальних послуг та кейс-менеджерів. Кожна особа чи сім'я матиме картку з соціальною історією. Усі зусилля спрямовуються на те, щоб запобігти складним життєвим обставинам або допомогти вийти з них», — пояснили в Мінсоцполітики.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів дав зелене світло на автоматизацію абсолютно всіх процесів у соціальній сфері, ухваливши зміни до роботи Єдиної інформаційної системи соцсфери (ЄІССС).

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.