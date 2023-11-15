Уряд схвалив автоматизацію всіх процесів у соціальній сфері — Finance.ua

Уряд схвалив автоматизацію всіх процесів у соціальній сфері Вчора 20:40 — Казна та Політика

Уряд схвалив автоматизацію всіх процесів у соціальній сфері

Кабінет Міністрів дав зелене світло на автоматизацію абсолютно всіх процесів у соціальній сфері, ухваливши зміни до роботи Єдиної інформаційної системи соцсфери (ЄІССС).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

«ЄІССС — інструмент, за допомогою якого система соціальної допомоги зазнає радикальних позитивних змін: вона стає більш адресною, універсальною, справедливою, безбар'єрною — ефективнішою в цілому», — сказано в повідомленні.

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Внаслідок внесення змін до постанови про ЄІССС автоматизуються та централізуються абсолютно всі ділові процеси в соціальній сфері.

У результаті соціальна підтримка надаватиметься оперативніше, без зайвого зволікання на паперові запити для перевірки інформації з боку одного держоргану до іншого.

Інфографіка: Мінсоцполітики

Нагадаємо, Кабмін змінив порядок надання населенню житлових субсидій. Тепер Пенсійний фонд буде призначати виплати за декларативним принципом.

Бюджет-2024 на соціальну підтримку збільшився на 25 млрд гривень. Це суттєве зростання, що відображає пріоритети на наступний рік.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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