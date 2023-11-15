Уряд схвалив автоматизацію всіх процесів у соціальній сфері — Finance.ua
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Уряд схвалив автоматизацію всіх процесів у соціальній сфері

Казна та Політика
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Уряд схвалив автоматизацію всіх процесів у соціальній сфері
Уряд схвалив автоматизацію всіх процесів у соціальній сфері
Кабінет Міністрів дав зелене світло на автоматизацію абсолютно всіх процесів у соціальній сфері, ухваливши зміни до роботи Єдиної інформаційної системи соцсфери (ЄІССС).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.
«ЄІССС — інструмент, за допомогою якого система соціальної допомоги зазнає радикальних позитивних змін: вона стає більш адресною, універсальною, справедливою, безбар'єрною — ефективнішою в цілому», — сказано в повідомленні.
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Внаслідок внесення змін до постанови про ЄІССС автоматизуються та централізуються абсолютно всі ділові процеси в соціальній сфері.
У результаті соціальна підтримка надаватиметься оперативніше, без зайвого зволікання на паперові запити для перевірки інформації з боку одного держоргану до іншого.
Інфографіка: Мінсоцполітики
Інфографіка: Мінсоцполітики
Нагадаємо, Кабмін змінив порядок надання населенню житлових субсидій. Тепер Пенсійний фонд буде призначати виплати за декларативним принципом.
Бюджет-2024 на соціальну підтримку збільшився на 25 млрд гривень. Це суттєве зростання, що відображає пріоритети на наступний рік.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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