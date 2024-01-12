В січні на пенсії спрямували 27 мільярдів гривень — Finance.ua

В січні на пенсії спрямували 27 мільярдів гривень Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

В січні на пенсії спрямували 27 мільярдів гривень

Пенсійний фонд України вже направив на пенсійні виплати у поточному місяці 27 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба ПФУ.

Станом на 11 січня профінансовано:

на пенсійні виплати — 27,0 млрд грн, в тому числі через АТ «Укрпошта» — 6,2 млрд грн, через уповноважені банки — 20,8 млрд грн;

на виплату житлових субсидій та пільг — 4270,6 млн грн;

на страхові виплати — 1553,3 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних — 470,5 млн грн.

У січні надано 416,0 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

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Нагадаємо, за попередніми розрахунками, у 2024 році пенсії в Україні будуть проіндексовані на 13%. Це менше, ніж минулого року. Про це написав народний депутат, голова парламентського комітету податкової політики Данило Гетманцев.

«Як відомо, законодавство передбачає таку формулу розрахунку величини індексації - 50% від інфляції у 2023 році + 50% від середнього за три останні роки зростання заробітних плат (2021/2020, 2022/2021, 2023/2022).

Раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович припустила, що Кабінету Міністрів доведеться відмовитися від запланованої у березні індексації пенсій у разі відсутності достатньої міжнародної фінансової допомоги Україні. В березні 2023 року Кабмін проіндексував пенсії на 20%.

Також нагадаєом, правила виходу на пенсію змінилися від 1 січня: скільки років потрібно відпрацювати.

Правила виходу на пенсію змінилися від 1 січня. Яка кількість страхового стажу, необхідна для виходу на пенсію за віком у 2024 році, повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Луганській області. У 2024 році для виходу на пенсію необхідно буде мати щонайменше 31 рік страхового стажу.

Право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років мають особи за наявності страхового стажу:

Від 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року — не менше 31 року.

У разі відсутності вищезазначеного страхового стажу право на призначення пенсії за віком особи мають після досягнення віку 63 роки за наявності такого страхового стажу:

Від 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року — від 21 до 31 років.

Довідка Finance.ua:

Станом на 1 січня 2024 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували трохи більше 10% українців. Про це свідчать даніПенсійного фонду України). При цьому більше половини українців отримують пенсії до 4 тисяч гривень. Розмір пенсій розподіляється так:

до 2000 гривень — 0,6%, 64 601 особа, середня пенсія — 1 234,09 гривень,

від 2001 до 3000 гривень — 29,1%, 3 058 670 осіб, середня пенсія — 2 618,7 гривень,

від 3001 до 4000 гривень — 21,3%, 2 234 970 осіб, середня пенсія — 3 546,54 гривень,

від 4001 до 5000 гривень — 14,9%, 1 567 785 осіб, середня пенсія — 4 406,45 гривень,

від 5001 до 10 000 гривень — 23,2%, 2 439 503 особи, середня пенсія — 6 841,75 гривень,

понад 10 000 гривень — 10,9%, 1 151 008 осіб, середня пенсія — 14 786,47 гривень.

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