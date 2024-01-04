Як пенсіонеру пройти відеоідентифікацію: інструкція — Finance.ua

Як пенсіонеру пройти відеоідентифікацію: інструкція Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Як пенсіонеру пройти відеоідентифікацію: інструкція

8 грудня набрала чинності постанова Правління Пенсійного фонду України № 49−2 від 20.11.2023 р., якою затверджено порядок встановлення особи отримувача пенсії, інших соціальних виплат тощо шляхом відеоконференцзв'язку. Про це пише ЮрПорадник.

Нагадаємо, нею передбачено обов’язок отримувачів пенсії, які мають довідку про взяття на облік ВПО до 24.02.2022 року — так звані ВПО «першої хвилі», для продовження отримання виплат проходити ідентифікацію кожні 6 місяців. На час карантину дія цієї норми була призупинена, однак з його скасуванням, відповідно до постанови Кабміну № 837 від 08.08.2023 р., вказані ВПО повинні пройти ідентифікацію до 31 грудня 2023 року.

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Невеличка ремарка: хоча в інфопросторі «гуляє» багато інформації про те, що терміни ідентифікації будуть продовжені, на сьогодні, на жаль, в законодавстві це жодним чином не передбачено.

Отож, як пройти ідентифікацію, використовуючи відеоконференцзв'язок?

1. Подати заяву на ідентифікацію шляхом відеоконференцзв'язку через:

Портал електронних послуг Пенсійного фонду (віконечко «Ідентифікація в режимі відеоконференцзв'язку» на верхній зеленій панелі);



або за контактними телефонами: 0800 503 753, 044 281 08 70, 044 281 08 71 (із переліку питань обрати «Питання щодо виплати пенсій та ідентифікації» та натиснути цифру 3 на клавіатурі телефона).

2. Дочекатися дзвінка уповноваженого працівника органу Пенсійного фонду України для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації. Зверніть увагу! Відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів з дати подання заяви (звернення).

3. Пройти саму процедуру.

Тривалість відеоідентифікації становить орієнтовно 20 хвилин і має відбуватися приблизно в такій послідовності:

пред’явлення пенсіонером/законним представником/помічником документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, «закордонний» паспорт тощо), у дитини — свідоцтво про народження;

відповіді на заздалегідь заготовлені уповноваженим працівником запитання. У разі поганої якості відеозв'язку/його переривання узгоджується інша дата проведення відеоідентифікації, про що фіксується в протоколі.



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4. Отримати рішення про проходження ідентифікації. За результатами відеоконференцзв'язку уповноважений працівник створює відеозапис та формує окремі файли, які передає у відповідальний підрозділ для проведення верифікації з уже наявними в пенсійній справі матеріалами та для подальшого прийняття рішення.

Рішення про проходження чи непроходження відеоідентифікації приймається у 10-денний термін після проведення такої ідентифікації та доводиться до відома отримувача пенсії не пізніше 3-х робочих днів після його прийняття.

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