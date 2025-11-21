Ілон Маск заявив, що гроші стануть неважливими Сьогодні 02:57

Ілон Маск заявив, що гроші стануть неважливими

Ілон Маск нещодавно зробив низку гучних заяв, що його робот Optimus вирішить проблему бідності, людям більше не доведеться працювати в майбутньому, а гроші зрештою стануть неважливими. Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг йому заперечив.

Гендиректор Tesla останні місяці часто наполягав, що його роботи забезпечать своєрідне постдефіцитне майбутнє, у якому нікому не доведеться працювати. У середу на інвестиційному форумі США та Саудівської Аравії в Центрі Кеннеді у Вашингтоні мільярдер висловив це прямо, коли його запитали, яким він бачить майбутнє.

«ШІ та гуманоїдні роботи фактично усунуть бідність. І Tesla буде не єдиною, хто їх вироблятиме. Я думаю, Tesla стане піонером у цьому, але буде багато інших компаній, які створюватимуть гуманоїдних роботів. Існує, по суті, лише один спосіб зробити всіх заможними — це ШІ та робототехніка. Моє передбачення — робота стане опціональною», — сказав Маск, уточнивши, що йдеться про горизонт у 10−20 років.

Мільярдер продовжив свою популярну тезу ще далі, заявивши, що в такому світі, де роботи виконують усю працю, грошей більше не буде.

«Я завжди раджу людям читати книжки Ієна Бенкса із серії Culture, щоб зрозуміти, яким може бути позитивне ШІ-майбутнє. І цікаво, що в тих книгах гроші більше… ну, не існують. Це досить цікаво. Моя здогадка: якщо дивитися достатньо далеко вперед, за умови постійного прогресу в ШІ та робототехніці, що видається ймовірним, — у певний момент майбутнього гроші перестануть бути релевантними», — продовжив Маск.

Маск додав, що одиницею взаєморозрахунків у майбутньому замість грошей стане, можливо, енергія. Після загального сміху, коли модератор дискусії запитав думки Дженсена Хуанга, той висловив протилежну позицію щодо того, чи доведеться людям працювати в майбутньому.

Ще у серпні Хуанг заявив, що ШІ та автоматизація насправді зроблять усіх ще більше зайнятими. Він визнав, що багато чого зміниться — включно з тим, як студенти навчаються та як люди працюють. Але він залишився при своїй думці, що люди стануть зайнятiшими, бо зможуть втілити більше ідей.

«Моя здогадка, що Ілон буде зайнятiшим завдяки ШІ. Я буду зайнятiшим завдяки ШІ. І причина в тому, що ми маємо так багато ідей, які хочемо реалізувати, так багато речей у беклозі компанії, до яких ми можемо нарешті дістатися. Якщо ми станемо продуктивнішими, ми досягнемо цих речей швидше», — сказав Хуанг.

Він потім пожартував, що оскільки він часто переписується з Маском, то сподівається, що гендиректор Tesla попередить його заздалегідь, коли гроші перестануть мати значення. Маск відповів: «Ти це побачиш заздалегідь».

Жодна з цих ідей не має сенсу, якщо в основі майбутньої системи не лежить радикальна соціалістична або комуністична модель розподілу благ. Показово, що Маск, який скоро може стати першим трильйонером у світі , ніколи не пояснює, хто саме буде платити людям за те, щоб вони сиділи без роботи, поки мільярди роботів виконують усю працю. Ідеї, які просуває Маск, були поширені у футуризмі ХХ століття: очевидно, саме звідти він бере натхнення.

Після розмови Маска та Хуанга модератор запросив до виступу кронпринца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана (MBS) і президента США Дональда Трампа. Обидва технокерівники не заперечували проти того, що Трампа назвали їхнім «босом». Це зняло рожеві окуляри з тверджень Маска, адже у Трампа і MBS немає жодних планів дозволити людям сидіти без роботи та отримувати гроші за нічого.

