0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Маск став першою людиною в світі, чиї статки перевищили 500 млрд доларів

41
Маск став першою людиною в світі, чиї статки перевищили 500 млрд доларів
Маск став першою людиною в світі, чиї статки перевищили 500 млрд доларів, www.bloomberg.com
Американський бізнесмен, власник Tesla та SpaceX Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили 500 мільярдів доларів.
Згідно з індексом мільярдерів Forbes, статки технологічного магната ненадовго сягнули $500,1 млрд у середу вдень за нью-йоркським часом, а потім дещо знизилися до трохи більше $499 млрд.
Зростання статків Маска пов’язане з подорожчанням компанії з виробництва електромобілів Tesla. Окрім цього, за останні місяці також зросли оцінки інших його підприємств, включаючи стартап зі штучного інтелекту xAI і аерокосмічне підприємство SpaceX.
Акції Tesla виросли майже на 4%, додавши 9,3 мільярда доларів до статків бізнесмена. Виробник ракет SpaceX наразі коштує 400 мільярдів доларів. Компанія xAI, де Маску належать 53% акцій, оцінюється в 60 млрд доларів.
Читайте також
У виданні відмітили, що цей рубіж ще більше підтверджує статус Маска як найбагатшої людини світу, із відчутною перевагою над іншими лідерами глобального технологічного сектору.
Згідно з індексом мільярдерів Forbes, засновник Oracle Ларрі Еллісон є другою найбагатшою людиною в світі зі статком близько 350,7 млрд доларів.
Минулого місяця Еллісон ненадовго випередив Маска після того, як акції Oracle злетіли більш ніж на 40% завдяки несподівано оптимістичним прогнозам компанії щодо її бізнесу в галузі хмарної інфраструктури та угод у сфері штучного інтелекту.
Наразі у першу п’ятірку найбагатших людей світу також входять глава Meta Марк Цукерберг, засновник Amazon Джеф Безос та співзасновник Google Ларрі Пейдж.
За матеріалами:
Діло
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems