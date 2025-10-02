Маск став першою людиною в світі, чиї статки перевищили 500 млрд доларів Сьогодні 21:37

Американський бізнесмен, власник Tesla та SpaceX Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили 500 мільярдів доларів.

Згідно з індексом мільярдерів Forbes, статки технологічного магната ненадовго сягнули $500,1 млрд у середу вдень за нью-йоркським часом, а потім дещо знизилися до трохи більше $499 млрд.

Зростання статків Маска пов’язане з подорожчанням компанії з виробництва електромобілів Tesla. Окрім цього, за останні місяці також зросли оцінки інших його підприємств, включаючи стартап зі штучного інтелекту xAI і аерокосмічне підприємство SpaceX.

Акції Tesla виросли майже на 4%, додавши 9,3 мільярда доларів до статків бізнесмена. Виробник ракет SpaceX наразі коштує 400 мільярдів доларів. Компанія xAI, де Маску належать 53% акцій, оцінюється в 60 млрд доларів.

У виданні відмітили, що цей рубіж ще більше підтверджує статус Маска як найбагатшої людини світу, із відчутною перевагою над іншими лідерами глобального технологічного сектору.

Згідно з індексом мільярдерів Forbes, засновник Oracle Ларрі Еллісон є другою найбагатшою людиною в світі зі статком близько 350,7 млрд доларів.

Минулого місяця Еллісон ненадовго випередив Маска після того, як акції Oracle злетіли більш ніж на 40% завдяки несподівано оптимістичним прогнозам компанії щодо її бізнесу в галузі хмарної інфраструктури та угод у сфері штучного інтелекту.

Наразі у першу п’ятірку найбагатших людей світу також входять глава Meta Марк Цукерберг, засновник Amazon Джеф Безос та співзасновник Google Ларрі Пейдж.

