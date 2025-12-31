Найбагатші сім’ї світу 2025 року Сьогодні 22:19 — Світ

Найбагатші сім’ї світу 2025 року

Найбагатші родини світу за рік стали ще багатшими. Сукупні статки 25 сімей з нового рейтингу за 2025 рік зросли на сотні мільярдів доларів і вийшли на новий максимум.

Про це пише Bloomberg.

Для великих сімей цей рік виявився вдалим. Ринок акцій підріс, сировина трималася дорогою. А класичні бізнеси, від ритейлу до металів — знову стрибнули у гору.

Скільки грошей у топових родин

За оцінкою Bloomberg, загальний капітал 25 найбагатших сімей світу зараз сягає близько 2,9 трлн доларів. Це більше, ніж рік тому, одразу на 358,7 млрд доларів.

Планка входу в рейтинг теж піднялася. Якщо раніше вистачало меншої суми, то тепер мінімальні статки для потрапляння до списку — $46,4 млрд. І це, до речі, майже на $10 млрд більше, ніж торік.

Хто знову перший

Перше місце без сюрпризів знов утримує родина Уолтонів, засновники Walmart. Їхній сімейний капітал уперше перевищив пів трильйона доларів — 513,3 млрд. Це найбагатша родина у світі прямо зараз.

Далі йдуть династії та сім’ї, які давно працюють з великими грошіма:

Аль Нахайян — правляча родина Абу-Дабі, нафта й інвестиції

Аль Тані — королівська сім’я Катару

Hermès — французька родина з люксового бізнесу

Кохи — промислова імперія Koch Industries у США

Хто ще увійшов до списку

Цього року до рейтингу вперше потрапили чотири родини з різних континентів. Серед них — сім’ї з Мексики та Чилі, які заробили статки на видобутку міді, а також італійська родина, пов’язана з великим промисловим бізнесом.

Загалом у списку представлені сім’ї з США, Канади, Німеччини, Франції, Великої Британії, Швейцарії, Італії, а також з Азії та Близького Сходу.

У Bloomberg окремо зазначають: вплив багатьох із цих родин давно вийшов за межі їхніх країн і відчувається на глобальних фінансових ринках.

Чому родини багатіють швидше за інших

Аналітики пояснюють це просто. У родинних імперій довга пам’ять, великий досвід і бізнеси, які пережили не одну кризу.

Вони не женуться за хайпом, а тримаються за те, що працює десятиліттями. Саме це й дозволяє їм нарощувати статки навіть у непрості роки.

