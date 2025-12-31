Найбагатші сім’ї світу 2025 року
Найбагатші родини світу за рік стали ще багатшими. Сукупні статки 25 сімей з нового рейтингу за 2025 рік зросли на сотні мільярдів доларів і вийшли на новий максимум.
Про це пише Bloomberg.
Для великих сімей цей рік виявився вдалим. Ринок акцій підріс, сировина трималася дорогою. А класичні бізнеси, від ритейлу до металів — знову стрибнули у гору.
Скільки грошей у топових родин
За оцінкою Bloomberg, загальний капітал 25 найбагатших сімей світу зараз сягає близько 2,9 трлн доларів. Це більше, ніж рік тому, одразу на 358,7 млрд доларів.
Планка входу в рейтинг теж піднялася. Якщо раніше вистачало меншої суми, то тепер мінімальні статки для потрапляння до списку — $46,4 млрд. І це, до речі, майже на $10 млрд більше, ніж торік.
Хто знову перший
Перше місце без сюрпризів знов утримує родина Уолтонів, засновники Walmart. Їхній сімейний капітал уперше перевищив пів трильйона доларів — 513,3 млрд. Це найбагатша родина у світі прямо зараз.
Далі йдуть династії та сім’ї, які давно працюють з великими грошіма:
- Аль Нахайян — правляча родина Абу-Дабі, нафта й інвестиції
- Аль Тані — королівська сім’я Катару
- Hermès — французька родина з люксового бізнесу
- Кохи — промислова імперія Koch Industries у США
Хто ще увійшов до списку
Цього року до рейтингу вперше потрапили чотири родини з різних континентів. Серед них — сім’ї з Мексики та Чилі, які заробили статки на видобутку міді, а також італійська родина, пов’язана з великим промисловим бізнесом.
Загалом у списку представлені сім’ї з США, Канади, Німеччини, Франції, Великої Британії, Швейцарії, Італії, а також з Азії та Близького Сходу.
У Bloomberg окремо зазначають: вплив багатьох із цих родин давно вийшов за межі їхніх країн і відчувається на глобальних фінансових ринках.
Чому родини багатіють швидше за інших
Аналітики пояснюють це просто. У родинних імперій довга пам’ять, великий досвід і бізнеси, які пережили не одну кризу.
Вони не женуться за хайпом, а тримаються за те, що працює десятиліттями. Саме це й дозволяє їм нарощувати статки навіть у непрості роки.
Поділитися новиною
Також за темою
Найбагатші сім’ї світу 2025 року
З 2026 року Франція запроваджує новий обов’язковий іспит для іноземців
ТОП-10 бюджетних міст для сіті-брейку в Європі
Рейтинг міст світу з найвищими зарплатами (інфографіка)
Українським біженцям продовжили безкоштовні медичні послуги у Грузії
ТОП-7 місць у світі, які будуть «найгарячішими» для туристів у 2026 році (фото)