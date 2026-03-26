Порушення фінмоніторингу: за що НБУ штрафував на сотні мільйонів гривень у 2025 році

У 2025 році Національний банк України застосував до банків та інших фінансових установ 158 заходів впливу на загальну суму 586 млн грн. Найбільше за порушення вимог фінмону припало саме на банки — 426,3 млн грн.

Про це свідчать результати дослідження YouControl.

Хто платить найбільше

Загальна сума штрафів у 586 млн грн розподілена між сегментами фінансового ринку нерівномірно. Кількість заходів впливу щодо окремих категорій установ не корелює з обсягом фінансових стягнень.

Розподіл суми штрафів за типами фінансових установ у 2025 році, млн грн, youcontrol.com.ua

Банки стали основним джерелом надходжень від штрафів: 426,3 млн грн, що становить понад 72% загального обсягу. Під санкції потрапили 29 банків, щодо яких ухвалено 71 рішення про застосування заходів впливу.

Кількість установ, до яких було застосовано заходи впливу за порушення у 2025 році, youcontrol.com.ua

У сегменті надавачів платіжних послуг сформувався дисбаланс: лише 4 рішення та 2 компанії під санкціями, але сума штрафів сягнула 90,6 млн грн. Це забезпечило найвищий середній розмір штрафу серед усіх категорій ринку.

Фінансові компанії демонструють протилежну модель: 49 установ отримали 67 рішень НБУ, однак загальна сума штрафів становила 56,1 млн грн.

Ломбарди (8 компаній) та страховики (3 компанії) сумарно сплатили трохи більш як по 6 млн грн кожен сегмент. У секторі кредитних спілок зафіксовано один випадок штрафу на суму на півмільйона грн.

За що наклали найбільше штрафів

Найпоширенішим порушенням стала неналежна перевірка клієнтів (KYC) та відсутність поглибленої перевірки (EDD) — 58 випадків. Регулятор фіксував ситуації, коли установи не могли підтвердити економічну суть операцій, не визначали джерела походження коштів або некоректно оцінювали ризик профілю клієнтів.

За що найчастіше вводилися заходи впливу на фінустанови у 2025 році, youcontrol.com.ua

Другий значний блок порушень стосується звітності та внутрішньої документації. За порушення порядку інформування Держфінмоніторингу зафіксовано 54 випадки.

Окремо виділяються проблеми з наданням інформації регулятору — 49 випадків ненадання або несвоєчасного подання документів до НБУ. Порушення валютної звітності зафіксовано у 51 рішенні, ще 10 випадків стосувалися недотримання правил валютного нагляду.

У сегменті роботи з політично значущими особами (PEP) та санкційними обмеженнями зафіксовано 20 порушень, пов’язаних із неналежною ідентифікацією ризиків та формальним підходом до перевірок.

Динаміка санкцій та пікові періоди 2025 року

Щомісяця Національний банк поступово збільшував фінансове навантаження на порушників.

Порівняння кількості оштрафованих фінустанов з сумами сплачених штрафів за 2025 рік, youcontrol.com.ua

Увесь 2025 рік з точки зору активності регулятора у сфері фінансового моніторингу можна поділити на чотири ключові етапи:

січень-квітень відзначилися відносно низькою активністю. У січні зафіксовано 6 рішень на загальну суму близько 10 млн грн;

у травні-червні спостерігалося суттєве зростання інтенсивності перевірок. У травні кількість рішень залишалася помірною (11), однак сума штрафів зросла до 112 млн грн. У червні, на тлі оновлення регуляторних підходів, НБУ ухвалив 28 рішень про застосування заходів впливу;



жовтень став піковим місяцем року: 19 рішень із сумарним обсягом штрафів понад 207 млн грн. За один місяць було сформовано більш як третину річного обсягу стягнень;



у грудні активність регулятора знизилася, однак середній розмір штрафів залишився високим — близько 35 млн грн у сумарному вимірі за місяць.



