МХП сплатив 10,3 млрд грн податків у 2025 році
У 2025 році підприємства групи МХП перерахували до бюджетів усіх рівнів 10,3 млрд грн у вигляді податкових нарахувань, внесків і зборів. Це на 36% більше, ніж у 2024 році.
Про це повідомила пресслужба агрохолдингу.
За період повномасштабного вторгнення, з 2022 по 2025 рік включно, обсяг податків, сплачених МХП, сягнув 28,5 млрд грн.
Читайте також
Протягом повномасштабного вторгнення обсяг сплачених компанією податків рік до року зростає щонайменше на 25%.
Компанія забезпечує 32 тисячі робочих місць в Україні.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій «МХП» розмістила євробонди на 450 млн доларів зі ставкою 10,5% і терміном погашення в 2029 році. Емітентом нових цінних паперів стала дочірня компанія MHP Lux S.A. (Люксембург) з гарантіями материнської MHP SE та її дочірніх компаній в Україні.
Поділитися новиною
