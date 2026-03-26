МХП сплатив 10,3 млрд грн податків у 2025 році Вчора 18:10 — Фондовий ринок

У 2025 році підприємства групи МХП перерахували до бюджетів усіх рівнів 10,3 млрд грн у вигляді податкових нарахувань, внесків і зборів. Це на 36% більше, ніж у 2024 році.

Про це повідомила пресслужба агрохолдингу.

За період повномасштабного вторгнення, з 2022 по 2025 рік включно, обсяг податків, сплачених МХП, сягнув 28,5 млрд грн.

Протягом повномасштабного вторгнення обсяг сплачених компанією податків рік до року зростає щонайменше на 25%.

Компанія забезпечує 32 тисячі робочих місць в Україні.

