МХП інвестував $40,9 млн у купівлю 4 компаній в Україні, Хорватії, Саудівській Аравії та Британії — Finance.ua

МХП інвестував $40,9 млн у купівлю 4 компаній в Україні, Хорватії, Саудівській Аравії та Британії Сьогодні 11:33 — Фондовий ринок

МХП інвестував $40,9 млн у купівлю 4 компаній в Україні, Хорватії, Саудівській Аравії та Британії

Міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій МХП протягом 2024 року придбала 100% компанії Toni d.o.o. у Хорватії за $14,3 млн, 70% зареєстрованої у Великобританії компанії KK & Sons Group Ltd за $3,9 млн, а також інвестувала $15,6 млн в «Український м’ясний хутір» та $7,1 млн в MHP Desert Hills for Pooltry Company у Королівстві Саудівська Аравія.

Як йдеться у річному звіті компанії у понеділок, придбання Toni спрямовано на покращення стабільності ланцюга поставок зерна на словенський та хорватський ринки МХП, KK & Sons Group — на розширення логістичних можливостей групи в Україні та за кордоном.

Щодо м’ясопереробного підприємства «Український м’ясний хутір» (УМХ), то договір купівлі-продажу 100% був укладений у квітні 2024 року. Тоді МХП придбала 24,9% з подальшим збільшенням своєї частки в статутному капіталі компанії до 49% у серпні 2024 року та кумулятивно сплатила за це $7,5 млн. У грудні 2024 року група здійснила передоплату за придбання решти 51% частки в цьому суб’єкті господарювання за $7,4 млн, а отримала контроль над об’єктом інвестування 24 січня 2025 року після виконання всіх обов’язкових договірних умов

Щодо інвестиції в MHP Desert Hills for Pooltry Company, то у червні 2024 року МХП та Desert Hills Veterinary Services Company Limited (DHV), дочірнє підприємство Tanmiah Food Company, завершили реєстрацію цієї компанії, створеною для птахівництва в Саудівській Аравії, де група володіє 45% акцій, здійснюючи значний вплив на підприємство, а DHV — рештою 55%.

Згідно зі звітом, виручка УМХ у 2024 році склала $5 млн, операційний збиток — $0,6 млн чистий збиток — $0,6 млн, тоді як виручка Desert Hills — $20,1 млн, операційний прибуток — $0,5 млн, чистий збиток — $2,2 млн.

Зазначається, що грошовий потік МХП від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі за 2024 рік знизився до $343 млн з $377 млн роком раніше, тоді як потік на інвестдіяльність зріс до $333 млн з $228 млн, у тому числі капітальні інвестиції — до $290 млн з $212 млн.

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