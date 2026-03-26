134 млн євро на ремонт доріг: куди використають кошти
Верховна Рада підтримала ратифікацію фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення дорожньої інфраструктури.
Цей законопроєкт був поданий у парламент Президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.
Йдеться про залучення 230 млн євро в межах ініціативи ЄС «Шляхи солідарності». Перший транш — 134 млн євро.
Куди використають кошти
- кошти будуть спрямовані на відновлення під’їздів до пунктів пропуску у Львівській області,
- відновлення дорожньої інфраструктури в Одеській області,
- реалізацію проєктів, які забезпечують стабільну логістику та експорт.
Окремий пункт — ключові міжнародні маршрути: Київ — Чоп (М-06), Київ — Ковель — Ягодин (М-07), Львів — Шегині (М-11) та Одеса — Рені (М-15).
«Саме ці дороги забезпечують основні логістичні коридори до країн ЄС і роботу експорту. Сьогодні дороги — це не лише про транспорт. Це про військову логістику, швидкість переміщення, евакуацію, роботу критичних служб і стійкість економіки. Це елемент оборони країни, — написав він — Особливо це стосується прифронтових територій, де тисячі кілометрів доріг потребують відновлення і посилення. За нашими оцінками, йдеться про щонайменше 4 000 км таких доріг».
Що це дає
Ця угода також дозволяє покращити з’єднання з мережею TEN-T, зменшити вузькі місця в логістиці, підвищити безпеку руху та пришвидшити доставку гуманітарних і експортних вантажів
Раніше Finance.ua писав, які дороги в Україні ремонтують в першу чергу. Наразі темпи дорожніх робіт щоденно збільшуються: зараз — до 60 тис. кв. м на добу, до кінця березня планується наростити до 150 тис. кв. м.
Мінрозвитку, разом із Міністерством оборони та Міністерством охорони здоров’я визначено перелік ключових логістичних маршрутів і евакуаційних коридорів, що мають критичне значення для медичної та оборонної системи. Йдеться про близько 600 км доріг, що потребують спеціальних заходів антидронового захисту.
Також за темою
Як війна на Близькому Сході впливає на економіку України
Україна та Саудівська Аравія підписали угоду про оборонну співпрацю (фото)
Що буде з економікою України, якщо в середині 2026 року буде досягнуто перемир’я — прогноз Dragon Capital
Скасування податкових пільг на посилки до 150 євро: що думають експерти
У скільки обходиться бюджету кешбек на пальне на день — відповідь Мінекономіки
Україна досягла нового рівня порогу ПДВ у переговорах з МВФ