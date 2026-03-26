134 млн євро на ремонт доріг: куди використають кошти Вчора 10:23

Верховна Рада підтримала ратифікацію фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення дорожньої інфраструктури.

Цей законопроєкт був поданий у парламент Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

Йдеться про залучення 230 млн євро в межах ініціативи ЄС «Шляхи солідарності». Перший транш — 134 млн євро.

Куди використають кошти

кошти будуть спрямовані на відновлення під’їздів до пунктів пропуску у Львівській області,

відновлення дорожньої інфраструктури в Одеській області,

реалізацію проєктів, які забезпечують стабільну логістику та експорт.

Окремий пункт — ключові міжнародні маршрути: Київ — Чоп (М-06), Київ — Ковель — Ягодин (М-07), Львів — Шегині (М-11) та Одеса — Рені (М-15).

«Саме ці дороги забезпечують основні логістичні коридори до країн ЄС і роботу експорту. Сьогодні дороги — це не лише про транспорт. Це про військову логістику, швидкість переміщення, евакуацію, роботу критичних служб і стійкість економіки. Це елемент оборони країни, — написав він — Особливо це стосується прифронтових територій, де тисячі кілометрів доріг потребують відновлення і посилення. За нашими оцінками, йдеться про щонайменше 4 000 км таких доріг».

Що це дає

Ця угода також дозволяє покращити з’єднання з мережею TEN-T, зменшити вузькі місця в логістиці, підвищити безпеку руху та пришвидшити доставку гуманітарних і експортних вантажів

Наразі темпи дорожніх робіт щоденно збільшуються: зараз — до 60 тис. кв. м на добу, до кінця березня планується наростити до 150 тис. кв. м.

Мінрозвитку, разом із Міністерством оборони та Міністерством охорони здоров’я визначено перелік ключових логістичних маршрутів і евакуаційних коридорів, що мають критичне значення для медичної та оборонної системи. Йдеться про близько 600 км доріг, що потребують спеціальних заходів антидронового захисту.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.