Скільки податків та зборів надійшло до держбюджету у квітні — Finance.ua

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Скільки податків та зборів надійшло до держбюджету у квітні

Казна та Політика
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Скільки податків та зборів надійшло до держбюджету у квітні
Скільки податків та зборів надійшло до держбюджету у квітні
За оперативними даними, у квітні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 153,6 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
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За підсумками квітня надходження платежів від Державної податкової служби становили 59,7 млрд грн, у тому числі:
  • 22,8 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 34,8 млрд, відшкодовано — 12,0 млрд грн);
  • 16,5 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 11,5 млрд грн — акцизний податок;
  • 5,5 млрд грн — рентна плата;
  • 3,2 млрд грн — податок на прибуток підприємств.
Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 48,9 млрд гривень.
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Виконання місячного розпису доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, становить 129,5% (+35,0 млрд грн), у тому числі:
  • Державна податкова служба — 107,9% (+4,4 млрд грн);
  • Державна митна служба — 114,5% (+6,2 млрд грн).
При цьому 2,7 млрд грн надійшло у вигляді міжнародної допомоги (грантів).
Загалом, за оперативними даними, за підсумками квітня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 200,8 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
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Крім того, близько 40,1 млрд грн (станом на 29 квітня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.
Нагадаємо, ​​Національний банк перерахував до Державного бюджету України 38,64 млрд грн зі свого прибутку за минулий рік.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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