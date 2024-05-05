Скільки податків та зборів надійшло до держбюджету у квітні — Finance.ua

Скільки податків та зборів надійшло до держбюджету у квітні Сьогодні 08:07 — Казна та Політика

Скільки податків та зборів надійшло до держбюджету у квітні

За оперативними даними, у квітні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 153,6 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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За підсумками квітня надходження платежів від Державної податкової служби становили 59,7 млрд грн, у тому числі:

22,8 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 34,8 млрд, відшкодовано — 12,0 млрд грн);

16,5 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

11,5 млрд грн — акцизний податок;

5,5 млрд грн — рентна плата;

3,2 млрд грн — податок на прибуток підприємств.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 48,9 млрд гривень.

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Виконання місячного розпису доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, становить 129,5% (+35,0 млрд грн), у тому числі:

Державна податкова служба — 107,9% (+4,4 млрд грн);

Державна митна служба — 114,5% (+6,2 млрд грн).

При цьому 2,7 млрд грн надійшло у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

Загалом, за оперативними даними, за підсумками квітня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 200,8 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Крім того, близько 40,1 млрд грн (станом на 29 квітня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.

38,64 млрд грн зі свого прибутку за минулий рік. Нагадаємо, ​​Національний банк перерахував до Державного бюджету Українизі свого прибутку за минулий рік.

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