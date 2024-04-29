Кабмін вирішив направити до держбюджету 80% прибутку ПриватБанку за 2023 рік — Finance.ua

Кабмін вирішив направити до держбюджету 80% прибутку ПриватБанку за 2023 рік Сьогодні 18:30 — Казна та Політика

Кабмін вирішив направити до держбюджету 80% прибутку ПриватБанку за 2023 рік

Кабінет Міністрів вирішив направити 80% прибутку ПриватБанку за 2023 до держбюджету.

Про це йдеться у повідомленні уряду.

На засіданні уряду було вирішено затвердити розподіл чистого прибутку банку за 2023 рік та розмір річних дивідендів, що спрямовуються:

80 відсотків чистого прибутку в розмірі 30 211,7 млн гривень — на виплату дивідендів до державного бюджету;

5 відсотків чистого прибутку в розмірі 1 888,2 млн гривень — до резервного фонду;

15 відсотків чистого прибутку в розмірі 5 664,7 млн гривень — на покриття накопичених збитків минулих років.

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Нагадаємо, 12 лютого 2024 року ПриватБанк перерахував до державного бюджету податок на прибуток в сумі 26,0 млрд гривень та перший транш дивідендів.

У першому кварталі 2024 року ПриватБанк отримав прибуток на 14% нижчий, ніж за аналогічний період 2023 року. Чистий прибуток ПриватБанку за результатами 1 кварталу 2024 року становить 13,86 млрд грн.

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