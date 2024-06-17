Як можуть зрости податки з депозитів: як відреагують банки — Finance.ua

Як можуть зрости податки з депозитів: як відреагують банки Сьогодні 11:00 — Кредит&Депозит

Як можуть зрости податки з депозитів: як відреагують банки

Малі банки поновили перегляд ставок. Причому деякі фінустанови зрізали дохідність вкладів доволі суттєво. Які умови зараз пропонують своїм приватним клієнтам банки з депозитними портфелями до 2 млрд грн.

В травні інфляція в Україні прискорилася: у річному вимірі вона склала 3,3%, порівнюючи з 3,2% у квітні. Після суттєвого підвищення тарифів на електроенергію показники, найімовірніше, зростуть в червні суттєвіше. Прискорення інфляції «з'їдатиме» депозитний дохід.

Вплине на нього і підвищення податків, яке наразі обговорюється у владних кабінетах. За сл о вами голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, зміняться «податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, податок на додану вартість».

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За попередніми даними, військовий збір може збільшитися з 1,5% до 5%. Зміна ставки цього збору безпосередньо впливатиме на дохідність вкладів, оскільки його разом із ПДФО сплачують фізособи при отриманні доходу з депозитів. Тобто, якщо зараз загальна сума податків при отриманні доходів із депозитних вкладів складає 19,5%, то після змін вона може збільшитись до 23%.

Іван Мичло погоджується, що збільшення військового збору матиме вплив на прибутковість вкладів. Але, на його переконання, не зробить депозитні вклади менш популярними. Начальник Львівського відділення РВС Банку погоджується, що збільшення військового збору матиме вплив на прибутковість вкладів. Але, на його переконання, не зробить депозитні вклади менш популярними.

«Не думаю, що підвищення військового збору матиме значний вплив на дохідність вкладів та їх меншу затребуваність у населення. Відтоді, коли було вперше запроваджено військовий збір (1,5%), не було відтоку клієнтів. Наразі заплановане збільшення цього показника до 5%. Але це тільки прогноз (проєкт). Тож, не факт, що даний відсоток буде запроваджено. Підвищення стосуватимуться усіх сфер бізнесів, тому цілком ймовірно, що, після певного періоду „адаптації“ до нових умов, звичний попит відновиться», — пояснює Іван Мичло.

Голова правління Юнекс банку Іван Світек теж вважає цілком ймовірним підвищення військового сбору.

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«Звісно, будь-яке підвищення податків ускладнює ситуацію, штовхає капітал у тінь. Навіть якщо ми кажемо про класичні депозити. Конкуренція на ринку та поточна економічна ситуація, що обмежує кредитування, суттєво звужують простір для маневру в частині перегляду депозитних ставок. Маржинальність у банків, особливо за межами ТОП-20, дуже низька. Більшість з них воліли б скоротити відсоткові видатки, але через конкуренцію не можуть цього зробити» — пояснює він.

За його словами, збільшення оподаткування, якщо буде ухвалено таке рішення, не зможе вплинути на ринкові ставки за вкладами. Проте вплине на реальну дохідність для вкладника, оскільки більше з нарахованих відсотків банк як податковий агент перераховуватиме до бюджету.

«Для когось це стане мотивацією придбати ОВДП. Хтось просто почне тримати гроші вдома або на поточному рахунку, щоб не втрачати доступ до них у разі розміщення на строковому депозиті. Глибина цього процесу залежатиме від рівня підвищення податків та актуальної в період запровадження змін ресурсної ситуації на ринку.

З іншого боку, якщо йдеться про наповнення бюджету, значна частина якого йде на потреби оборони країни, захист її суверенітету, альтернативи можуть виявитися ще небезпечнішими. Скажімо, глибока девальвація національної валюти або пряма емісія можуть зробити ще більше шкоди. Відтак, говорити про справедливість того чи іншого рішення, не оцінюючи картину повністю, не дуже коректно", — вважає Іван Світек.

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