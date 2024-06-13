У Нацбанку пояснили, як зниження облікової ставки вплине на кредити і депозити — Finance.ua

У Нацбанку пояснили, як зниження облікової ставки вплине на кредити і депозити Сьогодні 16:03 — Кредит&Депозит

У Нацбанку пояснили, як зниження облікової ставки вплине на кредити і депозити

У четвер, 13 червня, правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 13%. Це рішення сприятиме подальшому пожвавленню кредитування та не вплине на гривневі заощадження українців.

Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний під час пресбрифінгу, присвяченого рішенням щодо монетарної політики.

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«Упродовж останніх місяців гривневі інструменти для заощаджень залишалися затребуваними, попри поступове зниження номінальних ставок. Дохідність ОВДП і гривневих депозитів і надалі забезпечує захист заощаджень від інфляційного знецінення, тож попит на них зберігається», — заявив Пишний.

За його словами, приріст гривневих коштів населення на банківських депозитах строком від 3 місяців є стабільним і надалі перевищує приріст як коротких гривневих, так і строкових валютних вкладів. Триває й зростання вкладень громадян у гривневі ОВДП.

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«Це дало змогу НБУ продовжити зниження облікової ставки відповідно до квітневого макропрогнозу. Такий крок узгоджується зі збереженням захисту гривневих заощаджень від інфляції та водночас сприятиме подальшому пожвавленню кредитування, що важливо для відновлення економіки», — наголосив голова НБУ.

Базовий сценарій квітневого макропрогнозу передбачав зниження облікової ставки до 13% у поточному році, однак НБУ готовий адаптувати монетарну політику в разі змін балансу ризиків для інфляції та валютного ринку.

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Фундаментальний ціновий тиск внаслідок війни зберігатиметься, очікується пришвидшення інфляції в другому півріччі. Ураховуючи це, НБУ спрямовуватиме свою політику на збереження помірної інфляції цього року і повернення її до цільового діапазону в наступні роки.

Довідка Finance.ua:

за даними НБУ, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у національній валюті становили 34,4% річних. Ставки впали на 0,1 в.п.;

за підсумками березня банківські вклади у гривні відновили зростання, остаточно зафіксувавши цю тенденцію у квітні. У квітні вклади зросли на 24,1 млрд грн (+1,5%), з початку року — на 29,8 млрд грн (+1,8%). Депозити у валюті також збільшились (+0,35 млрд дол. або на 1,8% з початку року);

за даними Фонду гарантування, вклади українців продовжують зростати. Сума на рахунках фізосіб у банках перевищила 1,24 трлн грн.

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