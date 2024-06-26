У нас хороших рішень не залишилося: Гетманцев про податки для фінансування ЗСУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У нас хороших рішень не залишилося: Гетманцев про податки для фінансування ЗСУ

Казна та Політика
43
У нас хороших рішень не залишилося: Гетманцев про податки для фінансування ЗСУ
У нас хороших рішень не залишилося: Гетманцев про податки для фінансування ЗСУ
В Україні не залишилося хороших рішень для фінансування Сил оборони.
Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев на Банківському форумі від ЕП.
Читайте також
«Насправді у нас катастрофічна ситуація з видатками на фінансування для безпеки й оборони. У нас величезна діра в бюджеті, і це, певно, не десятки мільйонів, це сотні мільйонів. Це сотні мільярдів, які нам треба зібрати», — заявив він.
За його словами, немає інших рішень для фінансування Сил оборони, крім податків: зробити детінізацію для цього недостатньо, вмикати друкарський станок та девальвувати гривню можновладці не збираються.
«У нас, фактично, хороших рішень не залишилося. І ми з вами повинні бути свідомі в цьому», — заявив він.
Читайте також
Нагадаємо, Гетманцев раніше вже заявляв, що в фінансовому комітеті Верховної Ради найближчим часом очікують від Кабміну пропозиції щодо ставок окремих податків з метою наповнення бюджету.
Кабінет Міністрів наразі готує пропозиції щодо підвищення податків. Поки не відомо, якими будуть нові ставки податку на додану вартість та військового збору.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.