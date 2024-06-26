У нас хороших рішень не залишилося: Гетманцев про податки для фінансування ЗСУ — Finance.ua

У нас хороших рішень не залишилося: Гетманцев про податки для фінансування ЗСУ Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

У нас хороших рішень не залишилося: Гетманцев про податки для фінансування ЗСУ

В Україні не залишилося хороших рішень для фінансування Сил оборони.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев на Банківському форумі від ЕП.

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«Насправді у нас катастрофічна ситуація з видатками на фінансування для безпеки й оборони. У нас величезна діра в бюджеті, і це, певно, не десятки мільйонів, це сотні мільйонів. Це сотні мільярдів, які нам треба зібрати», — заявив він.

За його словами, немає інших рішень для фінансування Сил оборони, крім податків: зробити детінізацію для цього недостатньо, вмикати друкарський станок та девальвувати гривню можновладці не збираються.

«У нас, фактично, хороших рішень не залишилося. І ми з вами повинні бути свідомі в цьому», — заявив він.

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Нагадаємо, Гетманцев раніше вже заявляв , що в фінансовому комітеті Верховної Ради найближчим часом очікують від Кабміну пропозиції щодо ставок окремих податків з метою наповнення бюджету.

Кабінет Міністрів наразі готує пропозиції щодо підвищення податків. Поки не відомо, якими будуть нові ставки податку на додану вартість та військового збору.

Економічна Правда За матеріалами:

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