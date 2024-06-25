1 липня спливає строк сплати податків за травень — Finance.ua

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1 липня спливає строк сплати податків за травень

Особисті фінанси
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1 липня спливає строк сплати податків за травень
1 липня спливає строк сплати податків за травень
За календарем ДПС, 1 липня 2024 року — останній день сплати деяких податків за травень 2024 року.
Про це нагадали фахівці порталу ProPodatki.

Які податки треба встигнути заплатити

— рентна плата за:
  • користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
  • користування радіочастотним ресурсом України;
  • транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
  • транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;
— плата за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян);
— ПДВ;

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— акцизний податок за травень 2024 року;
— ПДФО від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:
  • процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;
  • процентів на вклади члена кредитної спілки;
— податковий агент ПДФО, у разі якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку;
— податковий агент військового збору, у разі якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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