1 липня спливає строк сплати податків за травень — Finance.ua

1 липня спливає строк сплати податків за травень Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

1 липня спливає строк сплати податків за травень

За календарем ДПС, 1 липня 2024 року — останній день сплати деяких податків за травень 2024 року.

Про це нагадали фахівці порталу ProPodatki.

Які податки треба встигнути заплатити

— рентна плата за:

користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

користування радіочастотним ресурсом України;

транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

— плата за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян);

— ПДВ;

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— акцизний податок за травень 2024 року;

— ПДФО від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:

процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;

процентів на вклади члена кредитної спілки;

— податковий агент ПДФО, у разі якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку;

— податковий агент військового збору, у разі якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку.

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