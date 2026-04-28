НКЦПФР та НДУ презентували ринку нову модель реєстрації акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку спільно з Національним депозитарієм України презентували учасникам ринку концепцію нової моделі реєстрації випусків акцій через Центральний депозитарій, що передбачає спрощення процедури.
Від НКЦПФР спікерами виступили Голова Олексій Семенюк та член Комісії Максим Лібанов, зі сторони НДУ — Голова правління Марина Адамовська та начальник Юридичного управління Олена Обжелян.
«Ми говоримо про оптимізацію процесу, який фактично не змінювався понад 20 років. Завдання — зробити його максимально цифровим і сучасним, зберігаючи необхідний контроль», — зазначив член Комісії Максим Лібанов.
На першому етапі нову модель планують застосувати до найпростіших випадків, зокрема створення приватних акціонерних товариств із визначеним колом інвесторів та збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку або додаткового капіталу.
Для впровадження концепції необхідні зміни до законодавства. У Комісії очікують, що за оптимістичним сценарієм нова модель може запрацювати у 2027 році після ухвалення відповідних рішень і технічної підготовки.