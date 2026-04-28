НКЦПФР та НДУ презентували ринку нову модель реєстрації акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку спільно з Національним депозитарієм України презентували учасникам ринку концепцію нової моделі реєстрації випусків акцій через Центральний депозитарій, що передбачає спрощення процедури.

Від НКЦПФР спікерами виступили Голова Олексій Семенюк та член Комісії Максим Лібанов, зі сторони НДУ — Голова правління Марина Адамовська та начальник Юридичного управління Олена Обжелян.

«Наш вектор незмінний — вхід на ринок має бути простим. Сьогодні реєстрація може тривати місяці, і ми хочемо скоротити цей шлях до одного-двох тижнів», — зазначив Голова НКЦПФР Олексій Семенюк.

Концепція передбачає

Делегування частини функцій із реєстрації непублічних випусків акцій Центральному депозитарію, тоді як Комісія зосередиться на наглядовій ролі.

Запропонована модель базується на принципі «єдиного вікна» та передбачає цифровізацію процесу без дублювання документів між установами.

«Ми говоримо про оптимізацію процесу, який фактично не змінювався понад 20 років. Завдання — зробити його максимально цифровим і сучасним, зберігаючи необхідний контроль», — зазначив член Комісії Максим Лібанов.

На першому етапі нову модель планують застосувати до найпростіших випадків, зокрема створення приватних акціонерних товариств із визначеним колом інвесторів та збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку або додаткового капіталу.

Для впровадження концепції необхідні зміни до законодавства. У Комісії очікують, що за оптимістичним сценарієм нова модель може запрацювати у 2027 році після ухвалення відповідних рішень і технічної підготовки.

