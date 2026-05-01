В Україні оновлюють шкільні їдальні: виділено понад 420 млн грн

Кабмін затвердив другий розподіл субвенції на оновлення шкільної інфраструктури — 421,1 млн грн спрямують на модернізацію харчоблоків у 15 регіонах України.

Як пише інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Фінансування передбачає закупівлю обладнання, а також створення і оновлення 25 харчоблоків у закладах освіти. Ініціатива реалізується в межах реформи шкільного харчування у співпраці з громадами.

Уряд наголошує, що оновлення їдалень має забезпечити безпечне та якісне харчування учнів, а також сприяти формуванню культури здорового способу життя.

Раніше на завершення модернізації 19 їдалень, розпочатої у 2025 році, вже було виділено 46,5 млн грн.

Загалом в Україні модернізовано близько 20% шкільних харчоблоків: 188 — за рахунок державної субвенції, ще понад 1 500 — за кошти місцевих бюджетів та міжнародної підтримки.

