Коли «еАкциз» стане обовʼязковим для бізнесу
- Налаштувати власні системи: адаптувати внутрішнє програмне забезпечення до інтеграції з еАкцизом.
- Підготувати команду: навчити працівників працювати з новими електронними кабінетами та сервісами.
- Перевірити логістику: протестувати створення електронних акцизних марок та оформлення цифрових документів на переміщення продукції.
- Усунути помилки заздалегідь: виявити й виправити технічні неузгодженості до запуску системи на повну потужність.
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