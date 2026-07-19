Бізнес поліпшив позитивні очікування ділової активності Сьогодні 09:09 — Казна та Політика

Національний банк України

У ІІ кварталі 2026 року бізнес очікував на пожвавлення ділової активності в наступні 12 місяців. Респонденти впевненіше очікували на зростання обсягів виробництва товарів та послуг та були позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств. Інфляційні та курсові очікування незначно посилилися.

Про це повідомили у Національному банку України.

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) зріс до 107.0% порівняно зі 105.8% у І кварталі 2026 року.

Учасники опитування поліпшили оцінки майже всіх складових індексу, найбільше — загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва й інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар.

На пожвавлення ділової активності очікували підприємства 17 опитаних областей та переважної більшості видів діяльності. Водночас керівники компаній дещо стриманіше оцінили майбутню кількість працівників.

Воєнні дії та їх наслідки залишаються домінуючим чинником, що обмежує спроможність підприємств нарощувати обсяги виробництва. Зберігається суттєвий вплив браку кваліфікованих працівників. Більше за решту чинників очікувалося посилення впливу занадто високих цін на сировину і матеріали.

Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в Україні

Бізнес другий квартал поспіль поліпшив оцінки щодо обсягів виробництва товарів і послуг в Україні протягом року.

Позитивні очікування продемонстрували:

усі групи респондентів за розміром та напрямом діяльності;

підприємства сільського господарства, енерго- та водопостачання, будівництва, транспорту та зв’язку, переробної промисловості, інших видів діяльності.

Опитані керівники очікують, що в найближчий рік інфляція становитиме 11.6% (у попередньому опитуванні — 11.1%).

Воєнні дії залишаються найвагомішим проінфляційним чинником для 80.6% респондентів.

Також респонденти очікували на вагомий вплив чинників «витрати на виробництво» та « курс гривні до іноземних валют». Суттєво посилились очікування щодо впливу цін на світових ринках.

Курсові очікування як щодо долара США, так і щодо євро дещо посилились: бізнес вважає, що в найближчий рік обмінний курс становитиме 46.12 грн/дол. США і 54.42 грн/євро (у І кварталі 2026 року — 45.00 грн/дол. США і 54.00 грн/євро).

Розвиток підприємств

Бізнес зберіг стримані оцінки щодо поточного фінансово-економічного стану власних підприємств, водночас мав позитивніші очікування щодо майбутніх перспектив.

Найоптимістичнішими були підприємства будівництва, найстриманішими — підприємства добувної промисловості.

Водночас учасники опитування очікували на:

збільшення обсягів реалізації продукції;

жвавіше зростання рівня інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар;

помірніше зростання обсягів іноземних інвестицій.

Очікування щодо кількості працівників були стриманими: лише підприємства сільського господарства та інших видів діяльності прогнозували збільшення персоналу.

Натомість респонденти решти опитаних галузей очікували на зменшення кількості працівників, найбільше — у переробній промисловості.

Кредитування

Учасники опитування підвищили свої оцінки щодо потреби в позикових коштах найближчим часом, зросла й частка респондентів, які планують брати банківські кредити . Традиційно більшість опитаних віддають перевагу кредитам у гривні — 80.8%.

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