В Atlantic Council пояснили, якою має бути відбудова України після війни Сьогодні 20:38 — Казна та Політика

Міжнародні зусилля для припинення російського вторгнення в Україну тривають. Водночас життєво важливо вийти за межі поля бою та зайнятися питанням відновлення України.

Про це пише колишній очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім для Atlantic Council

За його словами, це визначить майбутнє Європи на найближчі десятиліття, маючи глибокі наслідки для європейської безпеки та спроможності демократичного світу реагувати на міжнародну агресію.

«З самого початку повномасштабного російського вторгнення дискусія щодо відновлення та відбудови України зосереджувалася переважно на цифрах. Прогнозована вартість відновлення протягом останніх чотирьох років неухильно зростала, і за поточними оцінками вона становить значно більше ніж 500 мільярдів доларів. Поки країни-партнери та потенційні інституційні інвестори обговорюють механізми фінансування та програми підтримки, надзвичайно важливо чітко визначити, якою саме країною має стати Україна після жахіть російського вторгнення», — наголошує Кім.

Він вважає, що метою не має бути відновлення та відбудова всього, що було втрачено або пошкоджено під час війни. Замість цього відновлення України повинно зосередитися на створенні сильнішої та економічно конкурентоспроможної країни, яка може забезпечити своїм громадянам безпеку та добробут.

«Зрештою, справжнім показником успіху стане не кількість відремонтованих мостів чи зведених будівель, а кількість українців, які вирішать будувати своє майбутнє в Україні. Чи повернуться додому українські сім’ї, що були вимушені покинути свої домівки? Чи вирішить наступне покоління молодих фахівців залишитися й будувати тут свою кар’єру? Чи знайдуть ветерани нові можливості та нове почуття мети в країні, за захист якої вони боролися? Відповіді на ці запитання визначатимуть відновлення України», — висловився автор публікації.

Кім наголосив, що у прифронтових регіонах України, таких як Миколаїв, підприємці продовжують інвестувати, наймати людей та розширювати виробництво в дуже складних умовах, що має позитивний вплив на місцеві громади, доводячи, що відновлення починається тоді, коли люди вірять, що майбутнє варте інвестицій. Тому, на думку чиновника, така логіка має стати також орієнтиром для національних зусиль з відновлення.

«Період відновлення — це ідеальний час для створення більш сучасної, безпечної та децентралізованої енергетичної мережі. Це має передбачати набагато більший акцент на відновлюваних джерелах енергії та розподіленому виробництві електроенергії. Результатом має стати більш надійна електромережа, яка буде привабливою для інвесторів і здатною до глибшої інтеграції в європейські ринки», — додав він.

Водночас Кім підкреслив, що найбільшим викликом для України після війни, швидше за все, стане демографічна проблема, адже жодна держава не може процвітати без людей.

«Саме тому повернення додому мільйонів українців, які покинули країну після повномасштабного вторгнення росії, є стратегічним пріоритетом. Забезпечення привабливих умов у сферах житла, охорони здоров’я, освіти та зайнятості стане ключовим елементом цих зусиль. Зрештою, під час планування відновлення України кожна ініціатива має відповідати на одне просте запитання: чи покращить вона життя людей? Цей показник має лежати в основі зусиль з побудови кращої України», — зауважив посадовець.

УНІАН За матеріалами:

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