80 млн євро на нове житло для ВПО: на скільки заявників вистачить коштів Сьогодні 12:46 — Казна та Політика

ВПО можуть придбати нерухомість за житловими ваучерами

Банк розвитку Ради Європи виділить Україні додаткові 80 млн євро на програму житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. За оцінками, ці кошти дозволять профінансувати близько 2 тисяч житлових ваучерів, однак цього недостатньо, щоб задовольнити наявний попит.

Перший транш у розмірі 40 млн євро очікується у вересні цього року, ще 40 млн євро Україна має отримати у 2027 році.

Попит у десятки разів перевищує можливості програми

залучення додаткових коштів. За словами народного депутата Павла Фролова, нинішній обсяг фінансування не покриває реальних потреб програми, оскільки кількість заявників значно перевищує її бюджет. Тому одним із головних завдань залишається

Станом на сьогодні понад 43 тисячі внутрішньо переміщених осіб подали заявки на отримання житлового ваучера. Із них понад 35 тисяч заяв уже погоджені комісіями, однак люди досі очікують на фінансування.

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Водночас уже профінансовано 3 296 житлових ваучерів на загальну суму 6,59 млрд грн, а 3 228 родин змогли придбати власне житло.

Ваучери дозволять використовувати для «єОселі»

Також найближчим часом житловий ваучер планують дозволити використовувати як перший внесок за програмою «єОселя». Для цього профільний парламентський комітет рекомендував ухвалити у першому читанні законопроєкт № 15335, який врегульовує майнові права та питання іпотечної застави.

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Крім того, вже у серпні подати заяву на участь у програмі планують дозволити не лише через застосунок «Дія», а й через портал «Дія», у центрах надання адміністративних послуг та у нотаріусів. Наразі така можливість доступна виключно в мобільному застосунку.

Раніше ми повідомляли , що для багатьох переселенців процес реалізації житлових ваучерів залишається складним через бюрократичні обмеження та брак часу. Перш за все, тому що сума житлового ваучера становить 2 мільйони гривень (трохи більше ніж 45 тис. доларів за поточним курсом). За словами нардепа, цих коштів недостатньо для купівлі повноцінного житла у великих містах країни.

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