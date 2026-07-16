ЄС виділить Україні 920 млн євро на підготовку до зими Сьогодні 20:38 — Казна та Політика

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

Європейський Союз продовжить підтримувати відновлення української енергетичної інфраструктури на тлі російських атак напередодні зимового періоду. Цього року на ці потреби буде спрямовано 920 млн євро.

Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час пресконференції у Києві, передає Укрінформ.

«Кремль кожної зими намагався заморозити ваш народ, аби підкорити його. Йому це не вдалося. Не вдалося завдяки надзвичайній стійкості українського народу та тому, що Європа була поруч з вами, і так буде й надалі», — заявила очільниця ЄК.

Підтримка енергосистеми триватиме й надалі

Вона нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення росії ЄС інвестував майже 4 мільярди євро в енергетичну підтримку України. Цього року ЄС надасть на це 920 мільйонів.

«Це забезпечить безперебійну роботу енергетичної системи України у важкі часи, і поки ми готуємося до наступної зими, наша підтримка продовжується. Ми, як і минулої зими, допомагаємо відновлювати, ремонтувати та зміцнювати енергетичну інфраструктуру України відповідно до нашого плану. Хай що станеться цієї зими, ми зробимо все можливе, щоб у домівках українців було світло та тепло», — сказала вона.

Глава ЄК запевнила, що Україна може розраховувати на Європейський Союз.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Європейський Союз оголосив про виділення Україні додаткового 1 млрд євро на закупівлю безпілотників у межах кредиту на підтримку України на 2026−2027 роки. Кредитна програма ЄС для підтримки України обсягом 90 млрд євро вже повністю запрацювала.

Укрінформ За матеріалами:

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