0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС виділить Україні 920 млн євро на підготовку до зими

Казна та Політика
12
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн
Європейський Союз продовжить підтримувати відновлення української енергетичної інфраструктури на тлі російських атак напередодні зимового періоду. Цього року на ці потреби буде спрямовано 920 млн євро.
Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час пресконференції у Києві, передає Укрінформ.
«Кремль кожної зими намагався заморозити ваш народ, аби підкорити його. Йому це не вдалося. Не вдалося завдяки надзвичайній стійкості українського народу та тому, що Європа була поруч з вами, і так буде й надалі», — заявила очільниця ЄК.

Підтримка енергосистеми триватиме й надалі

Вона нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення росії ЄС інвестував майже 4 мільярди євро в енергетичну підтримку України. Цього року ЄС надасть на це 920 мільйонів.
«Це забезпечить безперебійну роботу енергетичної системи України у важкі часи, і поки ми готуємося до наступної зими, наша підтримка продовжується. Ми, як і минулої зими, допомагаємо відновлювати, ремонтувати та зміцнювати енергетичну інфраструктуру України відповідно до нашого плану. Хай що станеться цієї зими, ми зробимо все можливе, щоб у домівках українців було світло та тепло», — сказала вона.
Глава ЄК запевнила, що Україна може розраховувати на Європейський Союз.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Європейський Союз оголосив про виділення Україні додаткового 1 млрд євро на закупівлю безпілотників у межах кредиту на підтримку України на 2026−2027 роки. Кредитна програма ЄС для підтримки України обсягом 90 млрд євро вже повністю запрацювала.
За матеріалами:
Укрінформ
Урсула фон дер ЛяєнЄСФінансова допомогаЕнергетика
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems