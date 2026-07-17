Україна у січні-червні наростила імпорт алюмінію на 24,5% Сьогодні 23:33 — Казна та Політика

Україна у січні-червні-2026 збільшила імпорт алюмінію та виробів із нього на 24,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до $316,841 млн.

Згідно з митною статистикою, у червні імпорт алюмінію та виробів із нього становив $68,864 млн.

Експорт алюмінію та виробів із нього за січень-червень поточного року виріс на 28% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до $90,732 млн, у червні — $18,339 млн.

Як повідомлялося, Україна у 2025 році збільшила імпорт алюмінію та виробів із нього на 15,3% порівняно з 2024 роком — до $514,098 млн. Експорт алюмінію та виробів із нього за 2025 рік зріс на 22,9% - до $152,919 млн.

Алюміній широко застосовується як конструкційний матеріал. Основні переваги алюмінію — легкість, податливість штампуванню, корозійна стійкість, висока теплопровідність, неотруйність його сполук. Зокрема, ці властивості зробили алюміній надзвичайно популярним у виробництві кухонного посуду, алюмінієвої фольги в харчовій промисловості та для пакування.

Перші ж три властивості зробили алюміній основною сировиною в авіаційній та авіакосмічній промисловості (останнім часом його витісняють композитні матеріали, насамперед вуглеволокно). Після будівництва та виробництва упаковки — алюмінієвих банок і фольги — найбільшою галуззю-споживачем металу є енергетика.

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