«Податок на Google» приніс Україні майже 9 млрд грн із початку року Сьогодні 09:33 — Казна та Політика

Надходження від «податку на Google» продовжують зростати

Компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам в Україні та зареєстровані платниками ПДВ, у січні-червні 2026 року сплатили до державного бюджету понад 8,9 млрд грн податку на додану вартість.

Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

Надходження від «податку на Google» продовжують зростати

«Щодня кожен з нас безліч разів взаємодіє зі світовими цифровими платформами. Не виходячи з дому — купуємо музику, ігри, фільми, освітні застосунки. Кожна така покупка — надходження до бюджету», — додала вона.

У валютному еквіваленті надходження від ПДВ, сплаченого нерезидентами, становили:

82,4 млн євро;

106,7 млн доларів США.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 5,9 млн євро та 21 млн доларів США.

Найбільші платники

За даними ДПС, найбільшими платниками податку серед нерезидентів є Google, Apple, Valve, Meta, Sony, Etsy та Netflix.

Водночас коло платників продовжує розширюватися. У 2026 році платниками ПДВ в Україні зареєструвалися ще 16 компаній-нерезидентів, які постачають електронні послуги фізичним особам.

Станом на 1 липня 2026 року платниками ПДВ в Україні зареєстровані 157 компаній-нерезидентів.

У ДПС нагадали, що компанія-нерезидент зобов’язана зареєструватися платником ПДВ в Україні, якщо протягом останніх 12 місяців загальна сума постачання електронних послуг фізичним особам на митній території України перевищила еквівалент 1 млн грн.

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