Українці зможуть звільнитися з роботи на окупованих територіях онлайн: інструкція

У застосунку «Дія» з’явився новий розділ «Обрій.Робота», першою послугою якого стало дистанційне звільнення з підприємств на тимчасово окупованих територіях. Тепер припинити трудові відносини можна онлайн без звернення до роботодавця та відвідування центру зайнятості.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
Як звільнитися з роботи на ТОТ через «Дію»
Щоб подати заяву на звільнення, потрібно:
Відкрити застосунок «Дія» та перейти до розділу «Сервіси» — «Обрій.Робота» — «Звільнення з роботи на ТОТ».
Перевірити дані про працевлаштування.
Заповнити заяву.
Перевірити зазначену інформацію та підписати заяву за допомогою «Дія.Підпису».
Після подання заяви її автоматично опрацюють у системі «Обрій» протягом одного робочого дня. Про результат користувача повідомлять у застосунку «Дія».
У Мінцифри зазначили, що надалі перелік послуг розширюватимуть. Зокрема, планують додати цифрові можливості, пов’язані з грантами на навчання та допомогою в перекваліфікації.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в грудні Міністерство цифрової трансформації має запустити щонайменше 25 нових електронних публічних послуг на порталі «Дія». Вони стосуватимуться соціального захисту, охорони здоров’я, оподаткування, підтримки ветеранів війни, бізнесу та послуг для водіїв.
Також ми розповідали, що на порталі «Дія» запрацював новий голосовий функціонал, який дозволяє отримувати консультації щодо державних послуг, знаходити інформацію про особисті дані та користуватися сервісами за допомогою голосових запитів.