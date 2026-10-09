Українці зможуть звільнитися з роботи на окупованих територіях онлайн: інструкція

У застосунку «Дія» з’явився новий розділ «Обрій.Робота», першою послугою якого стало дистанційне звільнення з підприємств на тимчасово окупованих територіях. Тепер припинити трудові відносини можна онлайн без звернення до роботодавця та відвідування центру зайнятості.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Як звільнитися з роботи на ТОТ через «Дію»

Щоб подати заяву на звільнення, потрібно:

Відкрити застосунок «Дія» та перейти до розділу «Сервіси» — «Обрій.Робота» — «Звільнення з роботи на ТОТ». Перевірити дані про працевлаштування. Заповнити заяву. Перевірити зазначену інформацію та підписати заяву за допомогою «Дія.Підпису».

Після подання заяви її автоматично опрацюють у системі «Обрій» протягом одного робочого дня. Про результат користувача повідомлять у застосунку «Дія».

У Мінцифри зазначили, що надалі перелік послуг розширюватимуть. Зокрема, планують додати цифрові можливості, пов’язані з грантами на навчання та допомогою в перекваліфікації.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в грудні Міністерство цифрової трансформації має запустити щонайменше 25 нових електронних публічних послуг на порталі «Дія». Вони стосуватимуться соціального захисту, охорони здоров’я, оподаткування, підтримки ветеранів війни, бізнесу та послуг для водіїв.