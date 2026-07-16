На порталі «Дія» запустили голосовий чат Сьогодні 11:28

На порталі «Дія» запустили голосовий чат

На порталі «Дія» запрацював новий голосовий функціонал, який дозволяє отримувати консультації щодо державних послуг, знаходити інформацію про особисті дані та користуватися сервісами за допомогою голосових запитів.

Про це повідомляє пресслужба «Дії».

У «Дії» зазначають, що голосовий формат покликаний спростити взаємодію з державними сервісами для всіх користувачів, а особливо для тих, кому зручніше спілкуватися голосом, а не вводити текст чи читати інформацію з екрана.

Як працює голосовий функціонал Дія. AI

Користувачам достатньо озвучити запитання, щоб отримати консультацію щодо державних послуг, знайти інформацію про власні дані або скористатися доступними сервісами.

Для початку роботи необхідно натиснути кнопку зі звуковою хвилею на головній сторінці порталу або у відкритому чаті Дія. AI та озвучити свій запит.

Система миттєво обробляє звернення, відповідає голосом і додатково дублює відповідь у текстовому форматі. Історія спілкування зберігається, що дозволяє повернутися до необхідної інформації пізніше.

Голосовий режим активується лише після підтвердження в налаштуваннях.

Для використання сервісу в громадських місцях Дія. AI застосовує інтерактивну звукову хвилю, яка реагує на інтонацію співрозмовника та робить взаємодію більш природною.

Які можливості підтримує голосовий чат

Голосовий режим підтримує всі функції текстового чату Дія.AI. Зокрема, користувачі можуть голосом:

отримати інформацію про державні послуги на порталі «Дія»;

знайти дані про власний ФОП;

перевірити страховий стаж;

замовити довідку про доходи.

Система або виконає запит, або запропонує подальші дії для отримання необхідної послуги.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що перший у світі національний ШІ-агент доступний не тільки на порталі, а й у застосунку Дія. Користуватися персональним ШІ-асистентом та отримувати послуги можна просто у смартфоні.

ШІ-агент у застосунку підтримує три послуги:

витяг про місце проживання дорослого — документ формується автоматично, а статуси — «в обробці» чи «готово» видно в чаті. Завантажуйте витяг одразу в діалозі;

витяг про місце проживання дитини — витяг можна сформувати для конкретної дитини або для всіх дітей — достатньо відмітити галочкою;

сплата штрафів ПДР — Дія. AI надсилає штрафи в чат із датою та сумою, показує деталі порушення та дає змогу сплатити його в кілька кроків. Після сплати одразу доступна квитанція та статус.

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