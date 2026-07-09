ШІ-агенти споживають у 136 разів більше енергії на запит, ніж чатботи — дослідження Сьогодні 04:44 — Технології&Авто

ШІ-агенти потребують значно більше ресурсів

Нове дослідження KAIST вперше кількісно оцінило обчислювальні витрати та енергоспоживання ШІ-агентів — систем, здатних самостійно міркувати й виконувати складні завдання.

Команда дійшла висновку, що вони можуть споживати до 136,5 раза більше енергії на один запит, ніж звичайний генеративний штучний інтелект, на кшталт чатботів.

ШІ-агенти потребують значно більше ресурсів

Сучасні застосунки на базі великих мовних моделей, на кшталт ChatGPT, поступово виходять за межі систем, що просто дають відповіді на запитання. Вони еволюціонують у ШІ-агентів, які можуть самостійно планувати дії, використовувати зовнішні інструменти, зокрема вебпошук і середовища виконання коду, а також вирішувати складні багатокрокові завдання.

Попри стрімке впровадження ШІ-агентів, досі майже не було даних про те, скільки ресурсів потрібно для їхньої роботи. Команда під керівництвом професора Мінсу Ру зі Школи електротехніки KAIST вперше систематично дослідила ці витрати в умовах реального використання.

Кількість обчислювальних запитів суттєво зростає

Аналіз показав, що агенти значно частіше звертаються до великих мовних моделей (LLM), ніж традиційні системи з методом покрокового міркування (Chain-of-Thought). Кожне таке звернення враховується як окремий обчислювальний запит.

Через багаторазові звернення значно зростає і час відповіді. Дослідники встановили, що затримка може збільшуватися до 153,7 раза. Водночас GPU простоюють до 54,5% усього часу виконання, оскільки система очікує завершення операцій зовнішніх інструментів. Іншими словами, це створює новий тип неефективності, за якого дорогі графічні процесори використовуються далеко не на повну потужність.

Енергоспоживання може сягати половини рівня США

Команда також оцінила енергоспоживання ШІ-агентів у масштабах дата-центрів. Агент із мовною моделлю на 70 млрд параметрів — масштабом, порівнянним із сучасними комерційними ШІ-сервісами — у середньому споживав 348,41 Вт·год електроенергії на один запит. Це у 136,5 раза більше, ніж потрібно звичайному генеративному ШІ для відповіді на просте запитання.

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Крім того, дослідники змоделювали сценарій, за якого агенти оброблятимуть 13,7 млрд запитів на день (обсяг, еквівалентний поточному пошуковому трафіку Google). У такому разі сумарна потреба дата-центрів в електроенергії сягнула б 198,9 ГВт, що значно перевищує потужність сучасних центрів обробки даних штучного інтелекту, що наразі проєктуються на рівні кількох гігаватів, і дорівнює приблизно половині середнього енергоспоживання США.

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