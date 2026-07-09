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ШІ-агенти споживають у 136 разів більше енергії на запит, ніж чатботи — дослідження

Технології&Авто
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ШІ-агенти потребують значно більше ресурсів
ШІ-агенти потребують значно більше ресурсів
Нове дослідження KAIST вперше кількісно оцінило обчислювальні витрати та енергоспоживання ШІ-агентів — систем, здатних самостійно міркувати й виконувати складні завдання.
Команда дійшла висновку, що вони можуть споживати до 136,5 раза більше енергії на один запит, ніж звичайний генеративний штучний інтелект, на кшталт чатботів.

ШІ-агенти потребують значно більше ресурсів

Сучасні застосунки на базі великих мовних моделей, на кшталт ChatGPT, поступово виходять за межі систем, що просто дають відповіді на запитання. Вони еволюціонують у ШІ-агентів, які можуть самостійно планувати дії, використовувати зовнішні інструменти, зокрема вебпошук і середовища виконання коду, а також вирішувати складні багатокрокові завдання.
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Попри стрімке впровадження ШІ-агентів, досі майже не було даних про те, скільки ресурсів потрібно для їхньої роботи. Команда під керівництвом професора Мінсу Ру зі Школи електротехніки KAIST вперше систематично дослідила ці витрати в умовах реального використання.

Кількість обчислювальних запитів суттєво зростає

Аналіз показав, що агенти значно частіше звертаються до великих мовних моделей (LLM), ніж традиційні системи з методом покрокового міркування (Chain-of-Thought). Кожне таке звернення враховується як окремий обчислювальний запит.
Через багаторазові звернення значно зростає і час відповіді. Дослідники встановили, що затримка може збільшуватися до 153,7 раза. Водночас GPU простоюють до 54,5% усього часу виконання, оскільки система очікує завершення операцій зовнішніх інструментів. Іншими словами, це створює новий тип неефективності, за якого дорогі графічні процесори використовуються далеко не на повну потужність.
ШІ-агенти споживають у 136 разів більше енергії на запит, ніж чатботи — дослідження

Енергоспоживання може сягати половини рівня США

Команда також оцінила енергоспоживання ШІ-агентів у масштабах дата-центрів. Агент із мовною моделлю на 70 млрд параметрів — масштабом, порівнянним із сучасними комерційними ШІ-сервісами — у середньому споживав 348,41 Вт·год електроенергії на один запит. Це у 136,5 раза більше, ніж потрібно звичайному генеративному ШІ для відповіді на просте запитання.
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Крім того, дослідники змоделювали сценарій, за якого агенти оброблятимуть 13,7 млрд запитів на день (обсяг, еквівалентний поточному пошуковому трафіку Google). У такому разі сумарна потреба дата-центрів в електроенергії сягнула б 198,9 ГВт, що значно перевищує потужність сучасних центрів обробки даних штучного інтелекту, що наразі проєктуються на рівні кількох гігаватів, і дорівнює приблизно половині середнього енергоспоживання США.
За матеріалами:
mezha.media
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