Meta тестує прототип «суперчутливих» окулярів зі штучним інтелектом — FT Сьогодні 05:12 — Технології&Авто

Компанія просуває нову лінійку розумних окулярів

Американська компанія Meta тестує прототип «суперчутливих» окулярів зі штучним інтелектом, які використовуватимуть камери та аудіозаписи, щоб фіксувати кожну мить користувача.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на поінформованих співрозмовників.

За словами кількох джерел, компанія просуває нову лінійку розумних окулярів, які безперервно записуватимуть звук під час фотографування кожні кілька секунд.

Потім користувач зможе використовувати штучний інтелект, щоб дізнатися, що він бачив чи чув, або згадати моменти впродовж дня.

Дебати через проблеми конфіденційності

Ці окуляри викликали внутрішні дебати про те, як вирішувати нові проблеми конфіденційності, адже ті, хто їх не носить, вважають цю технологію нав’язливою.

Зазначається, що у нинішніх розумних окулярах Meta зі штучним інтелектом світлодіод у кутку рамки починає світитися, що сигналізує іншим людям, коли користувач фотографує або знімає відео.

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Однак, за словами джерел, у компанії нині планують не активувати цей світлодіод під час використання камери.

Це ускладнить для перехожих розуміння, коли їх записують, що потенційно посилить проблеми конфіденційності, пов’язані з цією технологією. Однак плани компанії все ще можуть змінитися.

Meta відмовилася коментувати «внутрішні прототипи».

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