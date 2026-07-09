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Anthropic запустила Claude Cowork у вебверсії та на смартфонах

Технології&Авто
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Anthropic запустила Claude Cowork у вебверсії та на смартфонах
Anthropic запустила Claude Cowork у вебверсії та на смартфонах
Anthropic представила Claude Cowork на смартфонах та у вебверсії, що дозволяє безперешкодно продовжувати роботу між різними гаджетами.

Claude Cowork

Anthropic розширює доступність свого штучного інтелекту Claude Cowork. Якщо раніше він працював лише як застосунок для комп’ютера, то тепер доступний у вебверсії та на мобільних телефонах для користувачів підписки Max. Claude Cowork може звести фінансові звіти, створити презентацію на основі записів дзвінків або проаналізувати пошту.
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Однією з головних змін чат-бота є синхронізація. Тепер можна почати роботу за робочим столом на комп’ютері, а перевірити його статус по дорозі зі смартфона та отримати готовий результат на будь-якому іншому пристрої. Також Claude Cowork може працювати у фоновому режимі та без підключення до інтернету, а завдання можна запропонувати заздалегідь.

Коли відкриється бета-доступ

Якщо під час роботи системі потрібно ухвалити рішення, яке залежить від вас, вона надішле запит вам на телефон. Бета-доступ поступово відкриватиметься протягом кількох тижнів, починаючи з користувачів підписки Max. Крім того, щоб заохотити користувачів тестувати великі завдання, компанія подвоїла ліміти на використання Cowork до 5 серпня 2026 року.
За матеріалами:
vctr.media
AnthropicClaude
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