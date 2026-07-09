Anthropic запустила Claude Cowork у вебверсії та на смартфонах 09.07.2026, 01:13 — Технології&Авто

Anthropic запустила Claude Cowork у вебверсії та на смартфонах

Anthropic представила Claude Cowork на смартфонах та у вебверсії, що дозволяє безперешкодно продовжувати роботу між різними гаджетами.

Claude Cowork

Anthropic розширює доступність свого штучного інтелекту Claude Cowork. Якщо раніше він працював лише як застосунок для комп’ютера, то тепер доступний у вебверсії та на мобільних телефонах для користувачів підписки Max. Claude Cowork може звести фінансові звіти, створити презентацію на основі записів дзвінків або проаналізувати пошту.

Читайте також Розробник Claude починає дослідження ліків для рідкісних захворювань

Однією з головних змін чат-бота є синхронізація. Тепер можна почати роботу за робочим столом на комп’ютері, а перевірити його статус по дорозі зі смартфона та отримати готовий результат на будь-якому іншому пристрої. Також Claude Cowork може працювати у фоновому режимі та без підключення до інтернету, а завдання можна запропонувати заздалегідь.

Коли відкриється бета-доступ

Якщо під час роботи системі потрібно ухвалити рішення, яке залежить від вас, вона надішле запит вам на телефон. Бета-доступ поступово відкриватиметься протягом кількох тижнів, починаючи з користувачів підписки Max. Крім того, щоб заохотити користувачів тестувати великі завдання, компанія подвоїла ліміти на використання Cowork до 5 серпня 2026 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.