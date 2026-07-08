Nintendo припинить продажі Switch у Європі з 2027 року Сьогодні 02:34 — Технології&Авто

Моделі Switch, Switch Lite та Switch OLED продовжать випускати протягом усього 2026 року

Nintendo оголосила, що з лютого 2027 року припинить продаж консолей Switch першого покоління в Європі та низці інших ринків. Причиною стали нові вимоги Європейського Союзу щодо пристроїв зі змінними акумуляторами.

Про це пише видання Engadget.

З чим пов’язані такі рішення

Компанія повідомила, що моделі Switch, Switch Lite та Switch OLED продовжать випускати протягом усього 2026 року. У Nintendo зазначають, що ці консолі залишатимуться широко доступними в Європі до кінця року. Однак із початку 2027 року їх більше не постачатимуть роздрібним магазинам і не продаватимуть через офіційний Nintendo Store у країнах, які обслуговує Nintendo of Europe.

Поки що компанія не уточнила, чи стосуватиметься це рішення інших регіонів світу. Також не повідомляється, чи повністю припинять виробництво Switch першого покоління.

Зміни пов’язані з новими правилами ЄС, які вимагають, щоб користувачі могли самостійно замінювати акумулятор у певних електронних пристроях. Через це Nintendo поступово замінюватиме нинішні версії своїх продуктів на моделі зі змінними батареями.

Оновлені версії консолей

Першою таку модифікацію отримає Switch 2. Продажі оновленої версії в окремих країнах планують розпочати вже восени 2026 року. Її акумулятор матиме ємність 5172 мА·год замість 5220 мА·год у нинішній моделі. Це приблизно на 1% менше. Водночас консоль стане важчою приблизно на 10 грамів, а кожен контролер Joy-Con 2 додасть ще близько 2 грамів. Загальна вага пристрою становитиме близько 548 грамів.

Улітку компанія також почне продавати контролери Joy-Con зі змінними батареями, а взимку з’являться оновлені Joy-Con 2, Switch 2 Pro Controller, контролер Nintendo 64 для Switch і контролер GameCube для Switch 2. Водночас Nintendo попереджає, що терміни можуть змінитися через виробництво або логістику.

Не всі аксесуари отримають нові версії. Компанія поступово припинить продаж Switch Pro Controller, контролерів Sega Mega Drive і SNES для Switch, а також пристрою Pokémon Go Plus+.

Нові правила поширюватимуться на всі ринки, які обслуговує Nintendo of Europe. До них входять країни Європи, а також Велика Британія, Швейцарія, Норвегія, Саудівська Аравія, ОАЕ, Оман і Південна Африка.

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