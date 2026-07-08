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Dacia показала новий універсал, який може стати альтернативою кросоверам (фото)

Технології&Авто
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Dacia показала новий універсал, який може стати альтернативою кросоверам (фото)
Dacia показала новий універсал, який може стати альтернативою кросоверам (фото)
Dacia офіційно офіційно розкрила всі подробиці про нову Striker, яку позиціонує як альтернативу традиційним кросоверам у C-сегменті.
Новинка доповнить модель Bigster, а старт продажів запланований на грудень 2026 року.
Dacia показала новий універсал, який може стати альтернативою кросоверам (фото)
Dacia Striker має кузов підвищеного універсала. Довжина автомобіля становить 4,62 м, що майже відповідає Volkswagen Golf Variant, тоді як висота складає лише 1,53 м. Дорожній просвіт сягає 20 см у повнопривідної версії та 19 см у передньопривідної.
Зовнішність вирізняється круто похиленими лобовим і заднім склом, а також видовженим дахом. Вперше для моделей Dacia використано Т-подібну світлодіодну світлотехніку спереду та ззаду. Базово автомобіль комплектується 17-дюймовими колесами, а опціонально доступні 18- та 19-дюймові диски.

Новий салон із цифровою панеллю

Інтер’єр отримав повністю нову передню панель із трирівневою архітектурою. Уже в базовій комплектації встановлюються цифрова панель приладів LightVisio та 10,1-дюймовий центральний дисплей мультимедійної системи. Для автомобіля доступні навігація з онлайн-сервісами, аудіосистема Arkamys 3D, панорамний дах, бездротова зарядка смартфона та система кріплень YouClip для аксесуарів.
Dacia показала новий універсал, який може стати альтернативою кросоверам (фото)
Об’єм багажника становить до 600 літрів. Старші комплектації отримали електропривод дверей багажника, регульовану підлогу багажного відсіку та систему складання задніх сидінь Easy-Fold.

Ціна

Dacia поки не оголосила офіційні ціни, однак повідомляє, що стартова вартість в Європі буде нижчою за 25 000 євро. Замовлення на нову Dacia Striker відкриють у жовтні 2026 року, а продажі стартують у грудні.
За матеріалами:
MMR
Авто
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