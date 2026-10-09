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«Дія», «Мрія» та «Фабрика ШІ»: Мінцифри готує нові послуги для українців

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Мінцифри розширить «Дію» та «Мрію»
Мінцифри розширить «Дію» та «Мрію»
У грудні Міністерство цифрової трансформації має запустити щонайменше 25 нових електронних публічних послуг на порталі «Дія». Вони стосуватимуться соціального захисту, охорони здоров’я, оподаткування, підтримки ветеранів війни, бізнесу та послуг для водіїв.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на розпорядженням уряду № 999 від 30 вересня.

Нові послуги на порталі «Дія»

Згідно з документом, у результаті реалізації запланованих рішень має бути впроваджено не менш як 25 нових електронних публічних послуг на порталі «Дія».

Розвиток застосунку «Мрія»

Окремим напрямом є розвиток освітнього мобільного застосунку «Мрія».
У грудні Мінцифри має розробити та подати законопроєкт щодо функціонування освітнього застосунку та використання електронних документів про освіту.
Очікується, що документ врегулює на законодавчому рівні засади функціонування «Мрії» та використання е-документів про освіту.
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У межах проєкту «Мрія. Дошкілля» також планується забезпечити можливість використання застосунку «Мрія» у 40 закладах дошкільної освіти.
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Крім того, у грудні Мінцифри та державне підприємство «Дія» мають забезпечити функціонування модулів штучного інтелекту в «Мрії».
Очікується, що це дасть змогу скоротити час підготовки вчителів до уроків, покращити використання аналітики успішності та відвідуваності й оптимізувати формування розкладу.

Гранти для розвитку оборонних технологій

У сфері оборонних технологій у грудні Фонд розвитку інновацій має розпочати перший етап реалізації спільних грантових програм із міжнародними партнерами, зокрема «UNITE Brave NATO» та «Brave France».
Очікується залучення понад 20 млн євро міжнародного грантового фінансування.
Фонду розвитку інновацій також поставлено завдання у грудні розширити співпрацю з ЄС у межах проєкту «BraveTech EU» та долучитися до інструменту ЄС «Ukraine Support Instrument». Передбачено залучення 36 млн євро на грантову програму кластеру оборонних технологій Brave1.
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Крім того, у грудні Фонд розвитку інновацій має забезпечити реалізацію міжнародних грантових програм із залученням нових держав-союзників, зокрема в межах ініціатив «Brave Sweden», «Brave Germany», «Brave Lithuania» та «Brave Netherlands». Очікується залучення 40 млн євро міжнародного грантового фінансування.
У грудні також планується збільшити загальний обсяг інвестицій в українські оборонні компанії в межах кластеру оборонних технологій Brave1 з $220 млн до $350 млн за умови запровадження спрощеної процедури експорту оборонних технологій.

«Фабрика штучного інтелекту» та ШІ для держслужбовців

Ще одним напрямом роботи стане розвиток державної інфраструктури штучного інтелекту.
У листопаді Мінцифри та ДП «Дія» мають забезпечити функціонування програмно-апаратного комплексу «Фабрика штучного інтелекту». Його використовуватимуть для розроблення та впровадження нових інструментів ШІ.
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Серед інших завдань визначено, що у грудні Мінцифри та ДП «Дія» мають реалізувати пілотний проєкт зі створення платформи інструментів ШІ для державних службовців у розділі «Дія.Офіс» порталу «Дія». Очікується, що це забезпечить єдиний інтерфейс використання ШІ для держслужбовців.
Крім того, у грудні Мінцифри та ДП «Дія» мають забезпечити перенесення сервісів ШІ на порталі «Дія» («Дія.АІ») та служби підтримки на програмно-апаратний комплекс «Фабрика штучного інтелекту».
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
ДіяШІ
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