Нові європейські готелі та гірськолижні комплекси, що відкриються взимку 2026−2027

Цей зимовий спортивний сезон принесе нові можливості розміщення в Європі. Серед найцікавіших — The First Cortina в Кортіна-д'Ампеццо та Ski Lodge у Верб’є, а інші знову відкриються після ремонту.

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У Європі найрозвиненіший у світі ринок гірськолижного спорту, де Альпи є класичним напрямком поряд з курортами Доломітових Альп, Піренеїв, Скандинавії, Балкан та Центральної та Східної Європи.

У ЄС налічується понад 3900 курортів з 37 800 кілометрами розмічених схилів та понад 16 800 підйомниками.

З такою великою кількістю гірськолижних курортів на вибір, варіантів розміщення також не бракує. Ось деякі готелі та пансіонати, які відкриються або знову відкриються цієї зими.

Нові готелі та гірськолижні курорти в Європі

Сім Менюїрів за Фаренгейтом, Франція

Fahrenheit Seven відкриє свій готель Les Menuires 11 грудня 2026 року, додавши до своєї колекції третю альпійську адресу після Валь Торанса та Куршевеля. Розташований біля підніжжя схилів у районі Прейєран, він обіцяє прямий доступ до «Три Долини», а також власний лижний бутик, бар, ресторани, терасу та критий басейн.

Перша Кортіна, Павільйони, Італія

Відкриття готелю First Cortina від The ​​Pavilions заплановано на початок грудня 2026 року на вулиці Корсо Італія, в самому серці Кортіна-д'Ампеццо. Його 76 номерів і люксів наближають гостей до Доломітових Альп, забезпечуючи зручне розташування в центрі міста. Деякі люкси навіть мають власні оздоровчі послуги та тераси з видом на гори.

Зелений курорт, Циллерталь, Австрія

Green Resort планує приймати гостей в Удернсі з грудня 2026 року, поєднуючи гірськолижну базу в долині Циллерталь з широким спектром оздоровчих послуг. Його критий та відкритий спа-центр площею 3300 квадратних метрів включає басейни, сауни та парові.

Для любителів зимових видів спорту готель пропонує семиденний зимовий пакет катання на лижах, який включає проживання, харчування, шестиденний суперскі-пас Zillertal на особу та оздоровчі процедури.

Гірськолижний курорт відкриється у Верб’є у грудні.

Гірськолижний курорт «Лижний готель», Верб’є, Швейцарія

Відкриття бутик-готелю Ski Lodge на 36 номерів, розташованого поблизу Центральної площі Верб’є, заплановане на грудень 2026 року. Окрім чудового розташування, його головними перевагами є спа-центр і бар. Сучасний спа-центр включатиме критий басейн, басейн для пірнання з холодною водою, сауну, хамам і зону відпочинку.

Сімейний курорт Шифергут, Флахау, Австрія

Сім’ї, які подорожують до Флахау, Австрія, матимуть новий варіант, коли Schiefergut відкриється у грудні 2026 року. Чотиризірковий курорт пропонує 28 люксів та шале та розташований поруч із підйомниками, Snow Space Salzburg, крісельним підйомником Achter Jet та лижними трасами.

Готель Le Tremplin, Морзін, Франція

Після масштабної трирічної реконструкції готель Le Tremplin, розташований у самому серці Морзіна, відкриває 13 незалежних апартаментів для відпочинку на лижний сезон 2026−2027 років. Це знаменує собою повне відкриття готелю після того, як минулої зими відновили роботу бар, ресторан і тераса після катання на лижах.

Garance Hotel & Spa, Морзін, Франція