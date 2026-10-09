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ТОП-10 країн, які пропонують незвичайне житло для подорожей (інфографіка)

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ТОП-10 країн, які пропонують незвичайне житло для подорожей (інфографіка)
ТОП-10 країн, які пропонують незвичайне житло для подорожей (інфографіка)
Франція лідирує у світовому рейтингу, маючи майже 3000 унікальних варіантів житла на Airbnb, включаючи понад 1000 замків.

Що пропонують

Рейтинг, складений Holafly, базувався на оголошеннях Airbnb з усього світу у восьми типах житла: печери, замки, будинки на деревах, хаусботи, вітряки, маяки, земляні будинки та куполи, пише es.euronews.com.
Для кожного пункту призначення було підсумовано кількість місць проживання кожного типу, і, маючи не менше 2947 оголошень, найвідвідуваніша країна світу опинилася на першому місці.
Франція лідирує в рейтингу в кількох категоріях розміщення, маючи понад 1000 замків, 400 плавучих будинків та 30 вітряків, доступних для бронювання.
<i>Створено finance.ua за допомогою ШІ</i>
Створено finance.ua за допомогою ШІ
Третє місце у світовому рейтингу посіла Італія завдяки своїм тосканським замкам, труллі (тобто кам’яним хатинам з конічними дахами) Апулії та скельним будинкам Матери.
Наступним європейським напрямком є ​​Велика Британія, яка може похвалитися 696 об’єктами та посідає шосте місце. Там ви знайдете майже 250 замків, близько 150 куполів та понад 100 плавучих будинків, а також 23 маяки та 12 вітряків.
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Останнім європейським напрямком, що потрапив до списку, є Греція, яка посідає дев’яте місце у світі. Як і очікувалося, країна вирізняється кількістю печерних номерів — 279, а також посідає друге місце за кількістю місць проживання у вітряках — 27.
Раніше ми писали про 5 недооцінених міст Європи для бюджетної подорож. Також розповідали про найкращі європейські острови для подорожі автомобілем.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Подорожі
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